Export e internazionalizzazione: confronto positivo con ministro Di Maio

“Oggi abbiamo avuto un confronto positivo e proficuo con il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sulle politiche per l’internazionalizzazione e per l’attrazione degli investimenti. Ambiti che possono davvero rappresentare un volano straordinario per lo sviluppo del Paese e per la ripresa, in particolare dopo le gravi e preoccupanti conseguenze derivanti dall’emergenza Covid-19”. A dichiararlo il Presidente Stefano Bonaccini, al termine dell’incontro di questa mattina in videoconferenza fra la Conferenza delle Regioni e il Ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio.

