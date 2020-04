Fase 2: accolte proposte, ma restano questioni aperte

“Condividiamo l’approccio graduale e prudenziale del Governo e il Dpcm ha recepito molte richieste delle Regioni”, questo il commento del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Stefano Bonaccini. “Aprono dal 4 maggio i cantieri edili, in condizioni di sicurezza, in particolare per l’edilizia scolastica, per quella residenziale pubblica e per far fronte al dissesto idrogeologico. Sarà consentito ad alcune filiere, in particolare quelle rilevanti per l’export – ha aggiunto Bonaccini – di riprendere la produzio…

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram