Conferenza Regioni il 7 maggio

Il Presidente Stefano Bonaccini ha convocato una riunione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in seduta ordinaria per giovedì 7 maggio alle ore 12 (Roma, Via Parigi, 11), che si svolgerà esclusivamente in collegamento con modalità di videoconferenza. Tra i punti all’ordine del giorno i provvedimenti che saranno poi esaminati in videoconferenza nel corso delle successive conferenze Unificata (ore 15), Conferenza finanza pubblica (15.15) e Conferenza Stato-Regioni (15.30)

