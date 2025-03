L’avvicinarsi della primavera porta con sé anche il consueto passaggio all’ora legale, un evento che ogni anno segna il ritorno delle giornate più lunghe e luminose. Il passaggio avverrà nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo, precisamente alle 2:00 del mattino, quando le lancette verranno spostate un’ora in avanti.

Perché l’ora legale cambia prima?

L’ora legale è stata introdotta per la prima volta durante la Prima Guerra Mondiale, con l’obiettivo di risparmiare energia sfruttando al massimo le ore di luce naturale.

Da allora, molti paesi hanno adottato questa pratica per ridurre i consumi energetici e favorire la produttività. L’anticipo del 2025 si inserisce in un contesto più ampio legato a strategie di efficientamento energetico e sostenibilità ambientale.

Secondo fonti governative, la decisione di anticipare il passaggio all’ora legale sarebbe stata presa per ridurre i consumi elettrici in un periodo di crescente attenzione alle risorse energetiche.

Con più ore di luce naturale disponibili, si prevede una diminuzione dell’uso di illuminazione artificiale e un potenziale risparmio economico per famiglie e aziende.

Quali saranno gli effetti sui viaggi e sulle comunicazioni internazionali?

L’anticipo dell’ora legale comporterà variazioni nei fusi orari rispetto ad altri paesi, creando possibili disagi per chi viaggia o lavora con l’estero.

Negli Stati Uniti, ad esempio, l’ora legale entrerà in vigore il 9 marzo, ma terminerà il 2 novembre. Questo significa che, per circa un mese, la differenza di fuso orario tra Italia e Stati Uniti subirà un’alterazione temporanea.

Invece della consueta differenza di sei ore, ci sarà un’ora in più, creando possibili difficoltà per chi ha impegni di lavoro, voli internazionali o appuntamenti online.

Anche le compagnie aeree dovranno adeguare i propri orari, e per i viaggiatori sarà fondamentale controllare eventuali modifiche agli orari dei voli per evitare imprevisti.

Le aziende che operano a livello globale dovranno ripensare la pianificazione di meeting e conferenze per allinearsi ai nuovi fusi orari temporanei.

Come impatterà la nostra quotidianità?

L’ora legale è da sempre oggetto di dibattito, con sostenitori e detrattori.

I benefici includono:

Maggiori ore di luce nel pomeriggio, incentivando attività all'aperto e la socialità.

Risparmio energetico, con minori consumi per illuminazione artificiale.

Impatto positivo sul commercio e il turismo, con negozi e ristoranti che beneficiano di un maggiore afflusso serale.

Tuttavia, ci sono anche effetti negativi da considerare:

Disturbi del sonno, dovuti all'adattamento dell'orologio biologico.

Aumento dello stress e della stanchezza, specialmente nei primi giorni dopo il cambio.

Impatto sulla produttività lavorativa, con possibili cali di concentrazione.

Gli esperti consigliano di adattarsi gradualmente al nuovo orario, andando a dormire un po’ prima nei giorni precedenti e aumentando l’esposizione alla luce naturale durante la mattina.

Ora legale e risparmio energetico: è davvero efficace?

Nonostante l’ora legale sia stata introdotta per ridurre i consumi energetici, alcuni studi recenti mettono in dubbio la sua reale efficacia.

Il risparmio sulla bolletta elettrica potrebbe non essere così significativo come si pensava in passato, poiché l’uso sempre più diffuso di dispositivi elettronici e l’aumento della climatizzazione nelle stagioni calde compensano il minor uso dell’illuminazione artificiale.

In alcuni paesi, come la Russia e la Turchia, si è deciso di abolire completamente il cambio d’ora, mantenendo l’ora solare tutto l’anno. Anche in Europa si discute da tempo la possibilità di eliminare il passaggio tra ora solare e ora legale, lasciando ai singoli stati la decisione finale.