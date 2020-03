La ‘Seduzione’ è il tema di Orticolario 2020. Un tema che ha affascinato i partecipanti del concorso internazionale ‘Spazi Creativi’ per la progettazione e realizzazione di giardini e installazioni artistiche.

Sette i finalisti, valutati dal Comitato di Selezione tra numerose proposte inviate da architetti, designer, paesaggisti, artisti, giardinieri e vivaisti.

I selezionati realizzeranno il proprio progetto nel parco storico di Villa Erba, a Cernobbio, in occasione di Orticolario, in programma da venerdì 2 a domenica 4 ottobre 2020: saranno spazi originali e innovativi, giardini vivibili e fruibili, nuove idee di giardino e di installazione artistica in grado di definire una differente esperienza di relazione tra l’uomo e la natura.

Le creazioni verranno valutate da una giuria internazionale che assegnerà alla migliore realizzazione il premio-scultura ‘La Foglia d’oro del Lago di Como’, ideato e realizzato da Gino Seguso della storica Vetreria Artistica Archimede Seguso di Murano (VE).

“I progetti selezionati giocano con le diverse interpretazioni del concetto di seduzione. Il tema, infatti, si è insinuato nella fantasia dei progettisti, l’ha modellata, portando a proposte molto diverse l’una dall’altra – commenta Anna Rapisarda, curatrice di Orticolario – Davvero molteplici gli aspetti affrontati: dal mito alla sensualità delle forme del paesaggio, dalla riflessione su come la seduzione può assumere accezioni negative nella società attuale a quella su come oggi l’uomo si lasci sedurre dalla natura rispetto al passato”.