Si svolge in diretta streaming, lunedì 22 marzo alle ore 17:00, la web conference “Il valore dell’Acqua. Istituzioni, imprese e società civile per la tutela delle risorse idriche e il diritto all’acqua” nel corso della quale sarà presentata la traduzione ufficiale in italiano del Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche 2021, curata dalla Fondazione UniVerde e dall’Istituto Italiano per gli Studi delle Politiche Ambientali, con il supporto di UNESCO WWAP – World Water Assessment Programme.

L’evento è organizzato in

occasione dellacon la Main partnership di, e con la partnership di. Media partners:

PROGRAMMA.

Saluti istituzionali: Stefano Patuanelli (Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali), Loredana De Petris (Presidente Gruppo Misto, Senato della Repubblica), Rossella Muroni (Vicepresidente Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici, Camera dei Deputati).

Interventi: Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente Fondazione UniVerde), Michela Miletto (Direttore UNESCO WWAP – World Water Assessment Programme), Vera Corbelli (Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale), Maurizio Montalto (Presidente Istituto Italiano per gli Studi delle Politiche Ambientali), Rosario Lembo (Presidente CICMA, Comitato Italiano Contratto Mondiale sull’Acqua), Pietro Valaguzza (Amministratore Delegato Kickster), Adriano Maroni (Presidente Menowatt Ge), Carmine Esposito (Presidente Consorzio Servizi Integrati, C.S.I), Alessandro Russo (Presidente e Amministratore Delegato Gruppo CAP), Massimo Gargano (Direttore Generale ANBI).

Modera: Elisabetta Guidobaldi (Capo Servizio ANSA).

La web conference sarà trasmessa:

· in diretta streaming sulle Pagine Facebook di:

– Fondazione UniVerde (https://www. facebook.com/ FondazioneUniVerde );

– TeleAmbiente (https://www. facebook.com/teleambiente );

– SOS Terra Onlus (https://www.facebook.com/ SOSTerraOnlus )

· e sul digitale terrestre, sul canale Ch. 78 (Centro Italia).

