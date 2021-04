Il futuro del pianeta è nelle nostre mani, ogni azione ha una conseguenza e anche i più piccoli gesti possono fare la differenza. È alle giovani generazioni che lasceremo in eredità questo mondo quindi perché non insegnare loro, fin da piccoli, l’importanza di vivere in modo eco-sostenibile?

Da questa consapevolezza deriva l’impegno di LILLYDOO – innovativo brand di prodotti per bambini – che ha pensato di fare, insieme ai piccoli avventurieri, i primi passi verso un mondo più sostenibile. LILLYDOO propone da sempre prodotti realizzati con materiali naturali e biodegradabili, certificati PETA e dunque “vegan & cruelty free” e, da gennaio 2021, ha lanciato una nuova linea di pannolini green in cellulosa grezza non sbiancata e con un’innovativa confezione in carta certificata FSC® così da ridurre al minimo l’utilizzo della plastica, neutralizzando quella rimanente.

Advertisements

Inoltre, tutti i pannolini LILLYDOO sono certificati da istituti indipendenti, come MADE IN GREEN da OEKO-TEX® e Dermatest.

Ma non finisce qui!

Ridurre la propria impronta ecologica e dare così un contributo positivo all’ambiente e alla società è infatti di fondamentale importanza per LILLYDOO; proprio per questo l’azienda sta attuando collaborazioni con importanti realtà che le permetteranno una completa transizione verso il climate neutral.

Grazie alla partnership con Plastic Bank® – impresa sociale impegnata nel combattere l’inquinamento da plastica negli oceani e nel migliorare la qualità della vita delle comunità coinvolte nella raccolta della plastica – LILLYDOO compensa l’impatto ambientale dei pannolini LILLYDOO green, eliminando dall’ambiente il 10% di plastica in più rispetto a quella utilizzata nei suoi prodotti.

Un’altra collaborazione importante è quella con ClimatePartner che permette di compensare le emissioni di CO₂ derivanti dalla produzione e dalla consegna dei prodotti LILLYDOO green sostenendo progetti a tutela del clima, come quelli di riforestazione. Le foreste sono infatti tra i serbatoi di carbonio più importanti del pianeta ed è per questo che LILLYDOO ha deciso di investire in un progetto a tutela del clima che vieta la deforestazione per motivi commerciali su oltre 86.000 ettari di terreno intorno all’estuario del Rio delle Amazzoni. Il prossimo obiettivo sarà estendere la climate neutrality che caratterizza ad oggi i prodotti green a tutte le linee di prodotti LILLYDOO.

Anche tramite le attività social promosse direttamente da LILLYDOO, l’azienda vuole trasmettere il suo impegno e coinvolgere attivamente i suoi followers, spiegando loro quanto anche i piccoli gesti possano contribuire alla salvaguardia del pianeta. Recentemente, ad esempio, LILLYDOO ha lanciato una sfida ai suoi seguaci: per ogni post che ritraesse i piedini o le impronte verdi dei bambini, l’azienda avrebbe raccolto un quantitativo di plastica; sono stati ben 172 i post Instagram pubblicati, che hanno così permesso di raccogliere 860 chilogrammi di plastica! L’azienda ha deciso poi di raddoppiare la donazione a Plastic Bank® raccogliendo in tutto 1,72 tonnellate di plastica.

LILLYDOO è convinta che insieme si possa fare la differenza per rendere il Pianeta ancora più verde! Attraverso la riduzione del proprio impatto, la sovra compensazione delle emissioni che vengono generate e grazie al supporto di questi partner, l’azienda punta ad un importante traguardo entro il 2022: raggiungere emissioni zero!

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram