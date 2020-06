Al via “Plastic Monday Show”, il nuovo progetto social di Corepla. Tutti i lunedì alle 14.30, per 9 settimane, il Consorzio dà vita a delle dirette Facebook della durata di 30 minuti in cui si discutono le tematiche inerenti alla plastica e alla raccolta differenziata, con la presenza di Nando Timoteo e dei Frenchmole, webstars amatissime dai giovani, e il coinvolgimento, in ciascuna delle 9 puntate, di noti comici nazionali che allieteranno gli appuntamenti.

Ospite di Plastic Monday Day lunedì prossimo sarà il presidente Antonello Ciotti: “Questo progetto ha una doppia anima – dice – perché crea un connubio tra momento ludico ed educazione ambientale. Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare i giovani e vuole promuovere l’adozione di comportamenti virtuosi che favoriscano la difesa dell’ambiente, anche utilizzando canali come questo, molto vicini a loro”.

Per vedere le dirette di Plastic Monday Show basta collegarsi alla pagina Facebook di Corepla.