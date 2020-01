Un settore in ottima forma che genera posti di lavoro e buone pratiche: il riscaldamento a biomassa e legna vede nell’Italia un polo d’eccellenza a livello mondiale. A Progetto Fuoco (19-22 febbraio, Fiera di Verona) sono attesi 75mila visitatori da oltre 70 Paesi del mondo e 800 espositori (per il 40% esteri) che presenteranno le migliori tecnologie che stanno contribuendo all’abbattimento di polveri e CO2. Un settore vivo e dinamico con una spiccata sensibilità ambientale, che per il primo anno si contaminerà con le idee e le tecnologie proposte da 12 startup europee che competono per la prima edizione di Give Me Fire Startup Award.

Dati economici del settore, startup in gara e programma della manifestazione vengono presentati in anteprima ai media mercoledì 5 febbraio alle 11 a Dream Factory, corso Garibaldi 117, Milano.

Ne parlano:

– Maurizio Danese, presidente Verona Fiere Spa

– Giovanni Mantovani, direttore generale Verona Fiere Spa

– Raul Barbieri, direttore generale Piemmeti Spa società di Verona Fiere che organizza Progetto Fuoco

– Marino Berton, consulente strategico Aiel (Associazione italiana energie agroforestali)

– Luca Barbieri, coordinatore Give Me Fire Startup Award

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram