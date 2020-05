Paolo Grue

Al via ‘Ora riparti da te’: Procter&Gamble, dal 24 maggio al 23 luglio, restituirà il 50% del valore di acquisto di tutti i suoi prodotti (fino a un rimborso massimo di 50 euro per ogni scontrino).

“Nella prima fase di emergenza sanitaria, P&G sin da subito ha sostenuto, con finanziamenti e donazioni di prodotti per un valore totale di oltre 2 milioni di euro solo in Italia, organizzazioni come Protezione Civile, Croce Rossa Italiana, Comunità di Sant’Egidio, Banco Alimentare e Banco Farmaceutico, finanziando l’acquisto di mascherine protettive e apparecchiature mediche e programmi di assistenza alle famiglie in difficoltà, alle persone più fragili come gli anziani o a quelle senza fissa dimora – ha dichiarato Paolo Grue, direttore commerciale di P&G in Italia – Una solidarietà che ha coinvolto anche i nostri dipendenti, che hanno donato parte del loro stipendio mensile per aiutare le famiglie in difficoltà e ore di lavoro volontario per produrre prodotti a base di candeggina da donare agli ospedali italiani”.

“Ora entriamo in una nuova fase – ha proseguito – che insieme alla grande voglia di ripartire porta i segni delle difficoltà economiche che il Covid-19 ha creato. Con l’iniziativa ‘Ora riparti da te’ vogliamo continuare ad essere accanto alle famiglie italiane supportandole per i prossimi due mesi con un aiuto concreto, restituendo cioè il 50% di ciò che spenderanno per l’acquisto di tutti nostri prodotti per la cura della casa e della persona. Per l’ampiezza temporale e di canali di vendita coinvolti è una iniziativa importante con la quale intendiamo rispondere ad un momento storico e sociale senza precedenti continuando nel nostro impegno di buoni cittadini d’impresa che ci spinge ad agire non solo come una forza per la crescita dell’azienda, ma anche come una forza per il bene della società”.

Dal 24 maggio fino al 23 luglio 2020 presso tutti i canali di vendita (Grande Distribuzione, e-Commerce, Farmacia e negozi di elettronica, sono esclusi solo Cash&Carry e marketplace estero), P&G restituirà alle famiglie il 50% dell’importo speso per i prodotti a marchio Dash, Gillette, Oral-B, Pantene, Ambipur, AZ, Braun (Rasoi, Epilatori, Cura Capelli, Regolabarba), Clearblue, ZZZquill, Fairy, Febreze, Head&Shoulders, Herbal Essences, Kukident, Lenor, Lenor Unstoppables, MastroLindo, Olaz, Swiffer, Venus e Viakal, fino a un massimo di 50 euro di rimborso per ogni scontrino.

Basterà caricare lo scontrino parlante (la fattura o l’ordine per gli acquisti online) sul sito www.oraripartidate.it o, ancora più semplicemente, inviarne una foto via Whatsapp al numero 349.933.83.39, e P&G accrediterà il rimborso sul conto corrente o sulla carta ricaricabile Postepay indicati. Potranno usufruire del cashback tutti i maggiorenni, per un massimo di due volte nel periodo di durata dell’iniziativa. Nel caso di acquisti online, in attesa della ricevuta, si potrà caricare la conferma d’ordine.

Il regolamento completo è disponibile su www.oraripartidate.it.