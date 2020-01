Composad, azienda del Gruppo Saviola che produce mobili in kit ecologici, realizzati interamente con legno post-consumo attraverso un processo produttivo fondato sull’economia circolare, è presente dal 13 al 19 gennaio a Imm Cologne 2020, appuntamento di riferimento per i buyer di tutto il mondo e per gli operatori del settore dell’interior design.

Un’occasione per Composad, che quest’anno festeggia i suoi vent’anni di attività, per confermare l’unione tra ecologia e nuovi prodotti di alta gamma, e per presentare al pubblico un nuovo concept ‘Yes. It’s all true’ dedicato alla sostenibilità dei prodotti e del design 100% italiano. Il tutto rilanciando con dati positivi sul fatturato (crescita del 15% rispetto al 2018) e sull’export (90% del fatturato totale in 70 Paesi).

“Composad rappresenta il connubio perfetto tra green e bellezza. I dati sono lusinghieri, con prospettive di crescita sui mercati esteri che si rivelano particolarmente interessanti, anche perché i prodotti sono in grado di rispondere alla sfida attuale: il rispetto dell’ambiente”, osserva il presidente Alessandro Saviola.

“Dalle indagini condotte dagli studenti dell’Istituto Europeo di Design-Ied di Torino su un campione di Millennials di Germania, Francia, Polonia e Usa – aggiunge il dg Nicola Negri – emerge che l’87% di loro è più propenso ad acquistare un mobile dal design italiano e realizzato salvaguardando l’ambiente, rispetto ad un prodotto non tracciabile, a patto che la componente ‘green’ sia reale e dimostrabile nei fatti. In questo contesto Composad si rivela dunque una scelta coerente, in grado di soddisfare le esigenze di quello che sarà necessariamente il nostro target del prossimo futuro”.

All’ingresso dello stand, un’installazione realizzata in esclusiva per il Gruppo Saviola dal maestro Gaetano Pesce, creata interamente con legno post consumo certificato Fsc, che rappresenta un omaggio al ‘Natural Love’.