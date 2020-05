H&m Group continua a mostrare progressi in merito ai propri materiali e ad un approvvigionamento più sostenibile. L’associazione globale non-profit Textile Exchange ha pubblicato oggi il suo Material Change Insights Report 2019, che fornisce una valutazione approfondita dello stato dell’approvvigionamento di materiali sostenibili nel settore tessile. H&m Group è in testa alla classifica nell’uso di cotone biologico e di piume certificate dal Responsible Down Standard, mentre allo stesso tempo il gruppo continua ad essere uno dei maggiori utilizzatori al mondo di cotone, lana, nylon riciclati e lyocell.

H&M Group è al primo posto per l’approvvigionamento sostenibile di cotone. Questo include cotone biologico, cotone riciclato e cotone proveniente dalla Better cotton initiative (Bci). L’azienda ha progressivamente fatto passi in avanti verso l’obiettivo di utilizzare unicamente queste tipologie di cotone entro il 2020.

“Siamo lieti di vedere l’impegno di H&m Group su tutti i fronti. In qualità di leader del settore nel cambiamento dei materiali, H&M Group è presente nel nostro Material Change Leaders Circle e ha raggiunto una posizione primaria per alcuni indici: tra cui gli obiettivi di sviluppo sostenibile, cotone, cellulosica artificiale e piume” afferma Liesl Truscott, direttore di European Materials Strategy, Textile Exchange.

Dal punto di vista del cambiamento climatico e delle risorse naturali, aggiunge Truscott, “sarà necessario utilizzare materiali riciclati e preferibilmente rinnovabili, oltre a costruire una catena di approvvigionamento con solide relazioni. L’industria ha bisogno di leader come H&m Group per trovare soluzioni olistiche e inclusive a problemi interconnessi. Il Textile Exchange Material Change Index è stato progettato per supportare proprio questo”.

“Essere classificati come azienda leader nell’approvvigionamento di materiali sostenibili è un grande riconoscimento per tutto il duro lavoro che facciamo ogni giorno per rendere il nostro business più sostenibile. Ma questo non significa che abbiamo già finito, c’è ancora tanto da fare per aumentare l’impiego di materiali riciclati e introdurre sempre più quelli innovativi. Vogliamo utilizzare le nostre dimensioni e la nostra influenza per aprire la strada verso un futuro della moda più sostenibile”, afferma Cecilia Brännsten, Environmental Sustainability Manager H&M Group.

Il Gruppo è anche uno dei maggiori utilizzatori al mondo di materiali riciclati, come il nylon riciclato, da vecchie reti da pesca, tappeti e scarti di produzione, e il poliestere riciclato. L’anno scorso, H&m Group ha utilizzato poliestere riciclato equivalente a quasi 537 milioni di bottiglie in Pet.

Dopo il cotone e i materiali sintetici come il poliestere e il nylon, i materiali che H&m Group utilizza maggiormente sono quelli cellulosici artificiali, come la viscosa. L’approvvigionamento di questi materiali in modo più sostenibile è una parte importante dell’obiettivo dell’azienda.

H&m Group mantiene la sua posizione tra i maggiori utilizzatori al mondo di lyocell proveniente da fonti di legno sostenibile, prodotto in un processo a ciclo chiuso ecologicamente responsabile. H&M Group continua a lavorare per raggiungere l’obiettivo di utilizzare unicamente materiali riciclati o provenienti da fonti più sostenibili entro il 2030.