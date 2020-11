Parliamo con l’attore e modello Sergio Muniz dell’auto elettrica, della mobilità a zero emissioni e della sua vita e carriera nella cornice della costa ligure

Solar Moving nasce con l’idea di far conoscere al grande pubblico le eccezionali potenzialità della mobilità elettrica alimentata da energie rinnovabili -, quindi a emissioni zero.

Il progetto Solar Moving consiste in una serie di video-interviste a personaggi famosi, scienziati, politici e influencer

per parlare di temi attuali e cruciali come la transizione energetica e la mobilità sostenibile.Il tutto a bordo di un’auto elettrica di serie alimentata da energia al 100% proveniente da fonte rinnovabile. Il taglio editoriale è quello di una chiacchierata sulla vita del personaggio, innestando una discussione sulla sostenibilità per dare risalto alle potenzialità della mobilità elettrica a zero emissioni.

La prima intervista è con l’attore e modello Sergio Muniz che ci parla della sua vita, della sua carriera, della sua visione della natura e dei suoi gesti di sostenibilità, nella cornice della splendida costa della Liguria.

In questo momento la transizione energetica è uno dei temi che richiama più interesse e investimenti e l’attenzione per la sostenibilità e le energie rinnovabili non è mai stata così alta. Solar Moving si inserisce in questo scenario, evidenziando i vantaggi della mobilità sostenibile.

Questa situazione è un trampolino e un’occasione per proporre un mondo diverso, che abbia a cuore le tematiche ambientali e la ripartenza verde, un mondo che ha sempre più bisogno di energie rinnovabili per sopravvivere.

A condurre l’intervista Giorgio Pirazzini, scrittore e giornalista, il cui ultimo libro tratta di viaggi: “I grandi viaggiatori che hanno cambiato la storia del mondo” (Newton Compton 2020).

Intervista integrale: https://youtu.be/rXX9gEhTKWs

