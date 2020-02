BEST PRACTICES

Efficienza energetica ma anche bioarchitettura e gestione sostenibile. Il Lefay Resort & Spa Dolomiti è ClimaHotel, il sigillo green dedicato al mondo dell’Hotellerie firmato dall’Agenzia CasaClima. Dall’anno di fondazione, il Gruppo Lefay Resorts s’impegna nella sostenibilità compensando al 100% le proprie emissioni di Co2, con l’utilizzo di tecnologie che riducono il consumo energetico, contribuendo allo sviluppo sociale ed economico delle comunità locali e sensibilizzando gli ospiti al rispetto dell’ambiente.

Coerentemente a questa vocazione, il nuovo resort è stato certificato ClimaHotel: si tratta del marchio rilasciato dall’Agenzia per l’Energia dell’Alto Adige CasaClima che non solo verifica l’efficienza energetica dell’edificio, ma introduce ulteriori criteri per verificare la sostenibilità dell’intervento edilizio dal punto di vista ecologico, sociale ed economico, a partire dalla progettazione del complesso ricettivo fino alla sua gestione.

Integrato nel paesaggio circostante e affacciato principalmente verso sud, il resort gode dell’irraggiamento solare per tutto l’arco della giornata, con una bioarchitettura ispirata alle tipologie costruttive e ai materiali locali. Il resort è stato concepito seguendo due fondamentali criteri: il contenimento del fabbisogno energetico, tramite l’elevato isolamento delle superfici e l’adozione di sistemi di ventilazione, e l’utilizzo di fonti rinnovabili con sistemi di produzione ad alto rendimento, come la caldaia a biomassa e l’impianto di cogenerazione, alimentato con Gas naturale liquido.