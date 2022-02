Simbolo della Sicilia, l’Etna è una tappa fondamentale per chi visita questa magnifica terra, e d’inverno, quando la neve ricopre l’intero paesaggio, diventa anche un’attrezzatissima meta sciistica.

Il vulcano in eruzione, la vista sull’Etna è particolarmente suggestiva: l’impressionante fiume di lava che scorre lentamente lungo le pareti del monte e gli zampilli che ne fuoriescono a illuminare il cielo sono uno spettacolo unico e imperdibile. Il flusso lavico prodotto dall’attività al Cratere di Sud-Est continua ad essere ben alimentato. La nube eruttiva prodotta dall’attività in corso, alta circa 10000 m., si disperde nel settore occidentale del vulcano. Dopo aver toccato livelli molto intensi, l’attività è cessata intorno a mezzanotte. L’eruzione è stata visibile anche dalle isole Eolie.

