Goetheanum, Dornach, Svizzera, 27 gennaio 2021-L’agricoltura biodinamica ha ascoltato il grido dei giovani del clima, e i giovani sono fiduciosi che le loro preoccupazioni per il clima saranno ascoltate dall’agricoltura biodinamica. Alla conferenza digitale “Breathe with the Climate Crisis” riuniscono le loro forze e le loro esperienze sul campo.

Quando l’agricoltura guarda al clima, si preoccupa di rendere la terra il più fertile possibile e di ridurre al minimo l’anidride carbonica.

Ueli Hurter, agricoltore e co-responsabile della Sezione Agricoltura del Goetheanum, riassume: “Senza un clima sano, non c’è resa”. Gli agricoltori sono alle prese con condizioni meteorologiche estreme, periodi di caldo e forti piogge, che stressano il suolo non meno della siccità e lo espongono all’erosione. Allo stesso tempo, i giovani si preoccupano della terra su cui vogliono vivere a lungo.

“La cooperazione tra agricoltori e giovani darà impulso al rinnovamento”. Constanza Kaliks, responsabile della sezione giovani del Goetheanum, ne è convinta. Perché: “L’impegno dei giovani crea le basi per il futuro della terra”. Ronja Eis, dipendente della sezione giovani, ha dichiarato: “Negli ultimi tre anni, la natura è sempre stata presente tra i giovani; Con il mutato contesto nel mondo esterno e attraverso movimenti come “Friday for Future” o “Extinction Rebellion”, il loro rapporto con la natura sembra più urgente di prima “.

Ora, per la prima volta, si incontrano la forza dei giovani legati ai temi del clima e l’esperienza degli agricoltori biodinamici. Alla conferenza digitale ‹Respirare con la crisi climatica› il loro punto di partenza comune è un concetto climatico che mette in relazione fatti sui ritmi cosmici e gli effetti dell’Antropocene con una concezione della terra come essere vivente. Il modo in cui la terra viene vista – ad esempio come un deposito di materie prime, come un essere o come un luogo sacro nel cosmo – dipende anche da come la trattiamo. I valori che giocano un ruolo in questo sono un rapporto rispettoso con l’ambiente, il rispetto della biodiversità, un concetto ecologico di crescita e modelli per un’economia e una società rispettose del clima.

Conferenza digitale Respira con la crisi climatica – ecologica, sociale, spirituale, 11-14 febbraio 2021, Goetheanum Web www.agriculture-conference.org …

Persona di contatto per i contenuti Johannes Kronenberg, johannes@youthsection.org

Persona di contatto registrazione André Hach, agriculture.conference@goetheanum.ch

Il Goetheanum è la sede della Scuola internazionale di scienze spirituali e della Società antroposofica . La School of Spiritual Science con le sue undici sezioni è efficace nella ricerca, nello sviluppo, nell’insegnamento e nell’attuazione pratica dei suoi risultati ed è supportata nel suo lavoro dalla Società Antroposofica.

