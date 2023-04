In occasione dell’imminente WaterWeek 2023, la manifestazione nazionale dedicata alla più preziosa delle risorse del pianeta, a Bergamo dal 13 al 16 aprile 2023, il gestore della rete idrica integrata della provincia di Bergamo Uniacque presenta il WaterTalk, tavola rotonda aperta al pubblico che approfondisce tutti i temi che portano a considerare l’oro blu un patrimonio. “Dialoghi sull’acqua: voci a confronto sul futuro della risorsa” si svolgerà venerdì 14 aprile alle ore 15:30 al Teatro Donizetti.

Con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul ruolo dell’acqua e fare il punto della situazione idrica in un periodo dove la situazione rischia di evolvere in maniera critica, esperti e rappresentanti di rilievo del settore metteranno a fuoco nel corso di un dibattito dinamico e aperto al confronto possibili strategie, criticità reali, iniziative e progetti di miglioramenti dei servizi idrici in Europa e nel mondo. Previsti approfondimenti sulle politiche di risparmio, riuso e riciclo della risorsa, le buone pratiche di agricoltura resiliente, la transizione energetica e l’importanza dell’uso di soluzioni abilitate all’IoT e il ruolo dell’European Investment Bank a sostegno delle politiche di realizzazione delle infrastrutture idriche. Uno spazio importante sarà dedicato alla situazione idrica italiana con un focus specifico, a cura di Uniacque, sullo stato della risorsa nella Provincia di Bergamo, gli interventi in atto, le misure cautelative e il piano per i prossimi mesi.

Moderato dalla giornalista Alma Grandin, caposervizio TG1, il Watertalk vede come ospiti:

Pierangelo Bertocchi, Amministratore Delegato di Uniacque

Enrico Pezzoli, portavoce di WaterAlliance e Presidente di Como Acqua

Aldo Colombi, Amministratore Delegato di Schneider Electric

Maurizio Martina, vicedirettore FAO (in collegamento da remoto)

Andrea Clerici, Capo Divisione per Finanziamenti, Infrastrutture, Energia e Settore Pubblico in Italia EIB – EIB European Investment Bank

Maria Teresa Manuelli, Giornalista de Il Sole 24 Ore

Aldo Cristadoro, Amministratore Delegato di Intwig

Claudio Cecchinelli, Responsabile Focal Point Bergamo Città Creativa per la Gastronomia UNESCO

Telmo Pievani, filosofo, scrittore e divulgatore scientifico

WaterTalk rientra nel calendario di appuntamenti di WaterWeek 2023, manifestazione nazionale ideata e promossa da Uniacque in collaborazione con Utilitalia, APE, Water Alliance, Università degli Studi di Bergamo, Acque Bresciane, Fondazione Teatro Donizetti e Associazione Culturale Guide Turistiche Città di Bergamo, con il patrocinio di Confservizi Lombardia, la partecipazione di Bergamo Città Creativa per la Gastronomia Unesco, con il contributo di Confartigianato.

WaterWeek 2023 è realizzata grazie ai Global Partner Idea Srl, Schneider Electric e Società del Gres. E con il sostegno del Main Partner Siad; dei Friend Partner Yamme srl, Team Quality, GRC Team srl e dei Brand Partner Bioreal, Secoop, Sinergie Srl, Sommariva Giulio, Studio Taccolini Associati, Tecam.

Il progetto è stato finanziato dal Comune di Bergamo tramite il Bando contributi a sostegno di progetti per Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023.

La manifestazione rientra nel palinsesto ufficiale di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023.