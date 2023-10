Pet Memory, in occasione della giornata mondiale degli animali, lancia il primo portale italiano per offrire il servizio di cremazione singola con restituzione delle ceneri per animali da compagnia. Il servizio è stato ideato e prodotto dalla società Pet Memory Sas, attiva a Roma da più di 25 anni nel settore funerario dedicato agli animali.

L’azienda si è sempre distinta per qualità e competenza, collaborando con una fitta rete di veterinari convenzionati (più del 50% degli studi di Roma e provincia) e offrendo un concreto supporto alle associazioni vicine agli animali da compagnia. Non ultimo, il lavoro di Pet Memory è approvato da E.N.P.A. (Ente Nazionale Protezione Animali) e vanta un’immensa esperienza sul campo.

Il portale cremazioneonline.petmemory.it permette all’utente di prenotare la cremazione del proprio animale domestico, scegliendo la tipologia di servizio e funzione più consona alle proprie esigenze e alle proprie finanze. L’utente infatti potrà decidere se presenziare o meno alla funzione, se è necessario il prelievo della salma a casa o presso lo studio veterinario, il giorno in cui conferirla per conto proprio e il tipo di urna.

Il punto focale della realizzazione del portale è stato mettere l’utente al centro del nuovo servizio, ben conoscendo la delicatezza del momento che ognuno vive nel distacco dal proprio animale domestico.

I riscontri raccolti in questi anni parlano chiaro del servizio offerto dalla Pet Memory, come ad esempio questa recente recensione: “Grande professionalità, gentilezza e delicatezza. Si percepisce un profondo rispetto per gli animali, che hanno diritto ad un bellissimo regalo quale è la cremazione singola”.

Pet Memory è composta da persone che amano e rispettano gli animali e quindi ben conoscono il dolore della perdita e del distacco da quel che a tutti gli effetti viene considerato un

componente della famiglia.

La formula del funerale online permette all’utente di poter prenotare autonomamente la funzione che preferisce grazie a una piattaforma facile, veloce e intuitiva che in pochi click consente la prenotazione e configurazione del servizio.

Il servizio di cremazione online può essere pagato con le più diffuse carte di credito oppure attraverso il proprio conto PayPal (che inoltre offre l’opzione “Paga in 3 rate”).