trovato una casa pronta ad accoglierla. La sua sembrava una storia a lieto fine, ma così non è stato. Giovedì 12 novembre, infatti,. Stella è quindi diventata una, sigla con la quale vengono indicati gli animali «ceduti per disfarsene». Impossibile sapere cos’abbia passato in questi sedici mesi, ma il suo atteggiamento non lascia dubbi:

Vittima di evidenti traumi psicologici (e non si esclude anche fisici), Stella verrà ora seguita da un professionista specializzato. La sezione di Ostia della Lega Nazionale per la Difesa del Cane è perciò alla ricerca di interessati all’adozione che siano disposti ad accompagnarla nel suo percorso rieducativo (gli interessati possono rivolgersi al 333/2729049). «Lasciarla andare in queste condizioni sarebbe un nuovo errore, dopo quello commesso da chi l’ha affidata alla famiglia sbagliata – spiega al Corriere la volontaria Rita Bignami –. Per il momento ci hanno contattato solo persone anziane, non adatte alle sue esigenze». In questo senso, l’identikit del perfetto candidato potrebbe consistere in una persona senza figli piccoli che abbia già una certa esperienza con gli animali. Nel frattempo si cercherà di comprendere meglio le problematiche della cagnolina: «È fobica e a tratti aggressiva – racconta Bignami –. Io stessa non sono nemmeno riuscita ad accarezzarla. Di certo è stata quindi mal gestita, perché è insicura e non socializzata. Non sembra insomma cresciuta in casa, quanto piuttosto in uno spazio più angusto, forse in una gabbia. Lo intuisci da alcuni atteggiamenti che ha».