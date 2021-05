“La sostenibilità per Alfonsino è la matrice da cui si diramano progetti, processi e azioni circolari volte alla tutela e miglioramento della qualità di vita dei nostri lavoratori e alla salvaguardia del Pianeta. Siamo felici di aver adottato un alveare e di fornire il nostro contributo per la protezione della salute delle api, insetti che sono responsabili, direttamente e indirettamente della produzione di oltre l’80% di quello che troviamo sulle nostre tavole oltre che della preservazione della biodiversità e degli ecosistemi” afferma Domenico Pascarella, CMO e co-founder di Alfonsino.

Attraverso la donazione di parte dei ricavi ottenuti dagli ordini, infatti, Alfonsino ha già adottato 60mila api, salvaguardando gli alveari curati da apicoltori della Regione Campania. In Alfonsino, la sostenibilità è una pratica che tocca tutte le fasi della catena del valore a partire dalla mission aziendale, che punta a rendere più umano e familiare il rapporto tra chi consegna e riceve il pasto fino alla valorizzazione e contrattualizzazione dei suoi rider, nel rispetto dei diritti e delle tutele del lavoratore. Il modello virtuoso ed etico di Alfonsino attento alla sostenibilità si sviluppa attraverso l’impegno verso pratiche agricole sostenibili e alla salvaguardia e protezione dell’ambiente sposando iniziative proprio come “Adotta un alveare”, che avrà un significativo impatto sul territorio regionale e nazionale.

L’obiettivo dell’iniziativa di 3Bee è quello di offrire la possibilità alle aziende di adottare un alveare per contribuire a ripopolare gli ecosistemi di api, una specie indispensabile per la biodiversità, permettendo al tempo stesso agli apicoltori di incrementare la produzione di miele e quindi continuare a tramandare il proprio mestiere.

Alfonsino ha da sempre voluto assumere impegni concreti di cura e attenzione verso le persone e il Pianeta e, in linea con la propria strategia di responsabilità sociale d’impresa, ha aderito all’iniziativa “Adotta un alveare” , promossa dalla startup agri-tech 3Bee.

Alfonsino adotta 60mila api per contribuire alla salvaguardia della specie e preservare la biodiversità

