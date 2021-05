Ambiente e animali nella Costituzione, il Senato trova l’intesa

Il compromesso alla fine è stato trovato. E cambiando l’ordine delle parole (e aggiungendone qualcun’altra) il risultato, di fatto non cambia: la protezione degli animali e dell’ambiente entra nella Costituzione. Non nella versione originale in cui era stata immaginata, ma con una formulazione che è comunque in grado di accontentare le diverse forze politiche. E che nella commissione Affari costituzionali del Senato ha ottenuto un via libera che spalanca ora le porte dell’Aula alla proposta di legge costituzionale da tempo attesa dalle associazioni animaliste.

La modifica riguarda l’articolo 9 della Carta, quello che già tutela i beni culturali e il paesaggio. L’integrazione prevista dice che la Repubblica «tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni». E che «la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». Il punto di incontro tra i partiti riguarda proprio l’ultima frase. Nella prima formulazione la protezione degli animali era ricompresa nella tutela generica riconosciuta all’ambiente, agli ecosistemi e alla biodiversità; nella seconda c’è invece un ulteriore rimando ad altre leggi dello Stato. Come dire che il principio della salvaguardia c’è ma che la sua attuazione deve avvenire attraverso altre norme.





Era stata la Lega a mettersi di traverso sulla prima versione del testo, contestando l’idea di una protezione generica per qualunque specie animale e temendo, di fatto, che una tutela troppo esplicita avrebbe potuto ripercuotersi anche sulle attività degli allevamenti e sulla cacciatori, entrambe bacino elettorale del Carroccio. E per far capire di essere pronta a dare battaglia aveva presentato ben 246mila emendamenti, per un testo composto di una trentina di parole in tutto. Alla fine però il compromesso è stato raggiunto.

Esprime soddisfazione Michela Vittoria Brambilla, deputata di Forza Italia e presidente dell’Intergruppo parlamentare per i diritti degli animali, che raccoglie esponenti di tutte le forze politiche presenti in Parlamento: «È una grande vittoria per tutti coloro che vogliono difendere l’ambiente e vogliono veder rispettati gli animali. Ora le aule parlamentari hanno davvero l’opportunità di condurre in porto un grande cambiamento, di straordinaria portata, giuridica, sociale e culturale». Trattandosi di una legge di modifica costituzionale, l’iter è più complesso rispetto a quello previsto per le leggi ordinarie. È necessaria infatti una doppia approvazione da parte di entrambe le Camere, con un intervallo di tre mesi tra il primo e il secondo passaggio, prima che il testo diventi legge. Ma ora che è stato superato lo scoglio più difficile, quello di un testo condiviso, il percorso dovrebbe essere più agevole. I tempi per concludere l’iter nel corso di questa legislatura sulla carta ci sono.