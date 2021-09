I cani, animali meravigliosi in grado di portare gioia in ogni casa e famiglia. Ma non tutti conoscono

le regole base per una perfetta convivenza, e anche coloro che non sono alla loro prima

esperienza possono non conoscere tutte le misure per gestirli al meglio. Un aiuto in questo senso

può arrivare dal cosiddetto patentino, attestato rilasciato in seguito ad un percorso formativo con

esame finale organizzato dai Comuni congiuntamente con il Servizio Veterinario Pubblico

territorialmente competente. Ma come funziona il conseguimento del patentino? E a chi può essere

utile?

MYLAV (www.mylav.net) – laboratorio di analisi veterinarie privato con un’esperienza ventennale a

servizio di medici veterinari, liberi professionisti, di tutta Italia – per sensibilizzare sull’importanza di

una gestione consapevole del cane, anche in ottica di scongiurare eventuali abbandoni, criticità

e problematiche varie, vuole fare il punto sul patentino per proprietari, strumento utile anche per

coloro che non si trovano alla loro prima esperienza e che non vogliono arrivare ad essere

obbligati a farlo per un cane che, se gestito male, diventa critico.

“Quasi tutti amiamo i cani e quasi tutti ne vorremmo uno nella nostra vita, ma siamo sicuri di

conoscere tutte le regole base per gestire il nostro animale al meglio? – si chiedono da MYLAV – I

proprietari di cani, e non per forza alla prima esperienza, spesso interagiscono in modo non

corretto con i propri animali, magari per mancanza di competenze adeguate sui comportamenti,

bisogni fisiologici, comunicativi o anche medici. A cosa può portare questa carenza cognitiva? A

difficoltà di interazione e, nel peggiore dei casi, a problematiche anche serie. Proprio per questo le

possibilità di formazione possono essere tante, che sia il documentarsi con un libro o fare una

visita veterinaria pre-adozione o seguire dei corsi di formazione, l’importante è comunque acquisire

conoscenze per una corretta relazione tra il cane e il suo proprietario e consentire una perfetta

integrazione dell’animale nel suo contesto familiare e sociale”.

Il patentino per cani, può essere proprio uno di questi strumenti per formarsi: questo viene

rilasciato ai proprietari (o anche a coloro che intendono divenirlo) al termine di un percorso di

formazione della durata quattro o cinque lezioni 1 che si conclude con un test di verifica finale. Il

patentino può essere anche ottenuto su base volontaria per tutti coloro che si rendono conto di non

avere sufficienti competenze per prendersi cura di un cane.

1 A seconda dell’organizzatore.

I temi affrontati nel corso per il rilascio del patentino

Tra gli argomenti trattati durante i corsi vi può essere lo sviluppo comportamentale in relazione alle

diverse fasi della vita (da cucciolo a cane anziano), il benessere del cane, la comunicazione intra

ed extra specifica, la comunicazione olfattiva, acustica e visiva, la relazione uomo – cane e gli

errori di comunicazione, come prevenire l’aggressività e i problemi di comportamento 2 , nonché

conoscere i doveri e le responsabilità dei proprietari come detentori da un punto di vista normativo.

“Si tratta di tematiche utili per tutti i proprietari di animali a quattro zampe, in particolar modo per gli

appassionati che desiderano saperne di più, per conoscere meglio il proprio animale e per

diventare dei proprietari modello" spiegano gli esperti di MYLAV.

Quando il corso di formazione è obbligatorio

Il corso di formazione con il rilascio del patentino è però obbligatorio quando si parla di cani

coinvolti in episodi di aggressione e qualsiasi altra manifestazione di comportamento

potenzialmente pericoloso. In seguito alla segnalazione, i Servizi Veterinari Pubblici sono tenuti a

verificare la presenza o meno di infezione rabida (bisogna ricordare infatti che il motivo principale

di pratiche di morsicatura e passaporti è per la profilassi della rabbia, malattia mortale per tutti i

mammiferi). Oltre a questo, i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie sono tenuti a verificare

anche le condizioni psicofisiche dell’animale e la corretta gestione di questo da parte del

proprietario. In caso di problematiche, subentra l’obbligo di formazione, a seguito di Ordinanza di

cane pericoloso che comporta responsabilità penali

Speciale è invece il patentino per cani “speciali”, reso obbligatorio a Milano come prima città

d’Italia per coloro che hanno deciso di convivere e quindi adottare o acquistare un “cane speciale”,

come, solo come esempi estratti dalla lista esistente, un Cane Lupo Cecoslovacco o il Rottweiler.

Per loro è bene che i loro proprietari siano altrettanto “speciali” per conoscenze attestate appunto

da un patentino altrettanto speciale. Il progetto è entrato in vigore a Milano nel 2020 e l’iniziativa

del Comune di Milano ha riscosso interesse anche in altri comuni Italiani perché attualmente

l’ottenimento del Patentino per Cani Speciali non è stato reso obbligatorio su scala nazionale, se

non nei comuni che lo hanno previsto, e non è da confondere con il percorso dedicato, con rilascio

di specifico patentino, obbligatorio su scala nazionale, per quei cani che abbiano ricevuto

un’ordinanza per aggressività 3 .

“Che sia ottenuto il patentino per cani speciali o quello obbligatorio per i padroni di cani pericolosi

(riferibile all’ordinanza del Marzo 2009) ricordiamo che se si desidera andare all’estero, per viaggio

di piacere o per spostamento di residenza, e sempre bene rivolgersi ai Consolati dei Paesi di

destinazione per non incorrere in spiacevoli conseguenze – spiegano gli esperti di MYLAV – ad

esempio, in alcuni Paesi esteri tra cui Spagna, Germania non sono accettati cani di determinate

razze (se non condotte al guinzaglio e con museruola): ecco perché è bene informarsi prima di

partire, indipendentemente dal possesso del Patentino Italiano e Passaporto Europeo”.