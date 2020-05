Conseguenze della pandemia da Covid 19 anche per gli amici a quattro zampe. Durante il lockdown, si è registrato un incremento di cani e gatti ricoverati nelle strutture e molti sono finiti nei rifugi. Inoltre, le misure di sicurezza non hanno più consentito l’ingresso dei visitatori all’interno di canili e gattili, determinando così uno stop alle adozioni.

Per aiutare gli amici a quattro zampe a trovare una nuova famiglia, Enpa, associazione per la tutela degli animali in Italia, e Hill’s Pet Nutrition, azienda del settore del pet food che da oltre 70 anni collabora con i rifugi per animali in tutto il mondo, hanno deciso di unire le forze e lanciare l’iniziativa ‘Adottare in sicurezza’.

Si tratta di un’iniziativa di matchfunding attiva su Produzioni dal Basso, piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, che ha l’obiettivo di dotare tutti i canili, gattili e oasi dei dispositivi di protezione, fissi o monouso, necessari a far sì che gli animali possano incontrare le famiglie che hanno deciso di adottarli. Per ogni euro destinato al progetto tramite la pagina dedicata su Produzioni dal Basso, Hill’s raddoppierà la donazione.