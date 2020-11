Comparotto: «I nostri militari hanno dimostrato grande sensibilità, amore e coraggio in difesa e in aiuto anche degli animali»

I militari italiani del Comando Regionale Ovest della Kosovo Force (Kfor), forza militare internazionale guidata dalla Nato, sono impegnati anche per aiutare i randagi del Kosovo in sinergia con le associazioni animaliste locali e internazionali, tra cui Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa).

Advertisements

I soldati italiani di base a Belo Polje,

Advertisements

oltre a monitorare lo sviluppo socio-economico del Paese e aiutare a mantenere sicurezza e stabilità per la popolazione del Kosovo, hanno a cuore anche il grave problema del randagismo lì presente.

Lo scorso agosto, il team LMT K14 della Kfor dell’Esercito Italiano, a fronte dell’elevato numero di cani e gatti randagi e bisognosi d’aiuto, ha iniziato a monitorare con costanza e attenzione il fenomeno del randagismo nelle municipalità di Decane e Junik, constatando una carenza nella sensibilizzazione della popolazione e un’indisponibilità da parte delle autorità locali di mettere a disposizione fondi e mezzi per affrontare il problema.

I militari, dialogando con le due municipalità sulle conseguenze delle mancate sterilizzazioni e della carenza di programmi vaccinali, hanno illustrato come tali circostanze possano nuocere agli animali e avere inoltre effetti negativi sulla sicurezza, sull’igiene e sul decoro pubblico.

«Le amministrazioni locali si sono mostrate disponibili e aperte al confronto con i nostri militari e hanno chiesto supporto nella messa a punto di un progetto a lungo termine che possa fronteggiare il fenomeno, in collaborazione con le associazioni animaliste locali e internazionali, tra cui l’Oipa, i servizi veterinari locali e le organizzazioni agricole», spiega Massimo Comparotto, presidente dell’Oipa Italia. «Nell’attesa di definire un piano duraturo, i militari italiani del Comando Regionale Ovest Kfor non sono rimasti con le mani in mano, ma hanno donato fondi a un consorzio di veterinari locali per incentivare le sterilizzazioni e le vaccinazioni dei randagi nelle due municipalità».

Questo primo progetto è stato interamente finanziato dal Ministero della Difesa italiano e realizzato dal 5° Reggimento Artiglieria terrestre (Lanciarazzi) “Superga” dell’Esercito attraverso i fondi Cimic (Civil Military Co-operation/Cooperazione Civile e Militare) e ha già permesso la sterilizzazione e la vaccinazione di circa trenta cani.

È questo un esempio virtuoso dei nostri militari e una dimostrazione di sensibilità, amore e coraggio in difesa e in aiuto di chi, come gli animali, non ha voce, è più vulnerabile e spesso rimane invisibile.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram