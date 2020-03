Pubblicato il: 30/03/2020 12:39

Complice la tranquillità e il silenzio di questo periodo di sospensione, i delfini si affacciano ancora una volta all’Isola d’Elba e ieri mattina, domenica 29 marzo, sono entrati nella darsena di Portoferraio, spingendosi lungo la calata, la passeggiata del centro cittadino. Una visita particolarmente gradita e vista dagli isolani come un segnale benaugurante.

La frequentazione dell’Elba da parte della fauna selvatica non è una novità, l’isola è nota per la varietà animale presente tanto che il suo ecosistema è tutelato come riserva Mab Unesco all’interno del Parco Naturale dell’Arcipelago Toscano.