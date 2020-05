“Come possiamo rifiorire dopo la pandemia”

“Un serio impegno pubblico e privato, che comprendo la creazione di aree protette e un consumo critico più sostenibile in tutti i campi, moda inclusa, potrebbe aiutare a diminuire la probabilità di altri disastri ambientali simili alla pandemia da Coronavirus, oltre a migliorare la salute del nostro Pianeta”. Abbiamo chiesto anche ad Anna Fiscale, Fondatrice e presidente della Cooperativa sociale Quid, cosa si aspetta dal futuro dopo la pandemia.

“La pandemia attuale deve aver risvegliato in noi una consapevolezza più attiva, che ci aiuti a percepire i nostri limiti umani e del nostro sistema, come punti di ripartenza per un’economia più giusta che metta al centro le persone e l’ambiente.”

La parola chiave di Anna per il mondo che verrà è rifioritura.

