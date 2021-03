Cresce la famiglia dei gatti del Monumentale proprio nei giorni in cui le volontarie sono impegnate nel trasloco del cibo e dei materiali del piccolo «rifugio» dei randagi, che dovrà essere restituito, come richiesto dalla direzione del cimitero, entro il 22 marzo. Non cade nel vuoto, però, l’appello lanciato dalle gattare, che nei giorni scorsi, attraverso il Corriere della Sera, avevano chiesto un Advertisements mici «fragili» della colonia nei mesi difficili, accudendoli prima di essere nuovamente liberati. Della faccenda si è interessato anche Palazzo Marino, che avendo l’ultima parola sulla questione, in una nota si dichiara «disponibile a dialogare con i volontari per il benessere e la cura della colonia felina, sempre nel rispetto e nel decoro del cimitero Monumentale». nuovo spazio dove depositare il cibo o per dare riparo anche aidella colonia nei mesi difficili, accudendoli prima di essere nuovamente liberati. Della faccenda si è interessato anche Palazzo Marino, che avendo l’ultima parola sulla questione, in una nota si dichiara «disponibile a dialogare con i volontari per il benessere e la cura della colonia felina, sempre nel rispetto e nel decoro del cimitero Monumentale».

Advertisements

Nel rifugio, ancora per qualche giorno, ci sono le gabbie trappola che saranno utilizzate per catturare i due nuovi gatti, bianchi e neri, che da circa dieci giorni sono stati abbandonati nella zona del nuovo forno crematorio. «I due mici sono talmente spaventati che si tengono ancora a debita distanza — racconta Annalisa Tubbiolo, una delle volontarie —, ma non appena sarà possibile i mici saranno presi e portati dal veterinario per le medicine e l’eventuale sterilizzazione. Poi, come di consueto, nel caso in cui saranno riconosciuti come gatti di casa, andranno in adozione, oppure, entreranno a far parte della colonia felina come tutti gli altri».

Leggi anche:

La colonia felina del Cimitero Monumentale è una delle più antiche e prestigiose tra quelle regolarmente censite e riconosciute dal Comune di Milano. Dai tempi in cui era la signora Nicoletta ad occuparsi dei mici ai giorni nostri, la colonia felina è cambiata, molto, soprattutto nella sua organizzazione. Oggi, la tutor ufficiale è la fioraia Nanda, che ha raccolto il testimone Nicoletta da circa dieci anni, e le sono di aiuto circa dieci volontari. Fra loro troviamo Annalisa, molto attiva nelle campagne della raccolta di cibo. Fanno parte del gruppo dei volontari Loredana, Rosilena e uno studente, Francesco; Valeria, che nell’organizzare il giro dei turisti, appassionati di arte funeraria, propone di portare in dono una scatoletta per i gatti del Monumentale.

Proprio per coordinare i turni dei volontari la casetta serve, anzitutto, come deposito del cibo affinché ognuno di loro possa agevolmente recuperare le pappe senza bisogno di trasportare crocchette e scatolame dentro e fuori dal Cimitero. La colonia del Monumentale è conosciuta e apprezzata da tutti gli amanti degli animali. Proprio per questa ragione, nei giorni scorsi, la notizia della richiesta di restituzione della casetta affidata ai volontari, ha acceso l’attenzione dell’ufficio del Garante degli animali.

Dal canto suo, l’amministrazione comunale, sempre in equilibrio tra tutela dei gatti e decoro dello spazio pubblico, ha voluto precisare la propria posizione, mettendo anche qualche paletto. «La presenza della colonia felina all’interno del Monumentale non è mai stata messa in discussione e ne è la prova il rapporto di ascolto e collaborazione continua da parte della direzione, che infatti nei mesi scorsi ha accolto la richiesta delle volontarie di utilizzare uno spazio del cimitero come luogo di ricovero di un gatto anziano appartenente alla colonia, che altrimenti non avrebbe superato la stagione invernale». La casetta, per essere precisi, era stata affidata sulla parola alla tutor della colonia, nel novembre 2017, dalla neo-direttrice del cimitero, Giovanna Colace. In ogni caso, prosegue la nota dell’amministrazione, «è doveroso ricordare che il Monumentale è prima di tutto un cimitero e un museo a cielo aperto e gli spazi al suo interno devono essere utilizzati per le funzioni a cui è adibito. Non è un luogo deputato a ricoverare e accudire adeguatamente, in spazi chiusi, gatti malati o esemplari in cerca d’adozione non appartenenti alla colonia. Per questo motivo, come già ampiamente comunicato, il 22 marzo lo spazio dovrà tornare necessariamente alla sua funzione di deposito di statue di alto pregio che, rimanendo all’esterno, potrebbero subire danni».