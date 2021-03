Gli elefanti africani sono sempre più avviati verso il rischio di estinzione. A sostenerlo è l’Unione internazionale per la conservazione della natura (Iucn), che stila e tiene aggiornata la «red list» delle specie animali e vegetali che potrebbero scomparire. E il grande pachiderma proprio oggi è stato classificato «endangered», ovvero in pericolo, in entrambe le due specie che vivono nel continente, quella di savana (Loxodonta africana) e quella di foresta (Loxodonta cyclotis). Questa seconda raggiunge anche il livello di allarme superiore, quello di «critically endangered», ovvero gravemente in pericolo. Si tratta dell’ultimo gradino della scala di rischio prima dell’estinzione in natura e dell’estinzione assoluta.

«È necessario porre fine al bracconaggio e assicurare un habitat adatto per conservare entrambe le specie — sottolinea Bruno Oberle, direttore generale di Iucn —. È possibile farlo, diverse nazioni africane hanno operato in questo senso negli ultimi anni e hanno dimostrato che il declino degli elefanti, che hanno un ruolo centrale negli ecosistemi e nell’economia africana di cui sono un’icona, è reversibile». Ma bisogna volerlo e, soprattutto, occorre agire in fretta. Prima della riclassificazione, le due specie — che prima venivano considerate come una soltanto — erano state inserite nella casella degli animali «vulnerabili», il primo step delle categorie cosiddette di minaccia. Ma la situazione è precipitata.

Anche nel corso dell’ultimo anno si è registrato un alto numero di perdite. Tra marzo e giugno dello scorso anno aveva fatto scalpore la moria di pachidermi che si era registrata nella regione dell’Okavango, in Botswana, a causa — hanno rivelato mesi dopo le indagini degli scienziati — di un cianobatterio letale che si era sviluppato in uno dei principali punti di abbeveramento. Ed è di oggi la notizia di una nuova ecatombe nella stessa area: 39 elefanti che sarebbero morti a causa di antrace o di un’altra infezione batterica.

Gli elefanti africani di foresta si sono ridotti dell’86% nell’ultimo trentennio; quelli di savana si sono ridotti invece del 60% in un periodo di 50 anni. Un report dell’organizzazione, che ha sede in Svizzera, stimava nel 2016 una popolazione di circa 415 mila esemplari, di entrambe le specie. Il bracconaggio, dovuto ad una costante richiesta di avorio da parte dei mercati internazionali, ha accelerato la loro scomparsa, in particolare dal 2008 in avanti quando i fenomeni di caccia illegale hanno subito una costante crescita (l’anno nero, secondo Iucn, è stato il 2011). C’è poi la costante trasformazione da parte dell’uomo dei loro habitat originari, per ricavare terreni da dedicare all’agricoltura o per l’espansione di città e villaggi.

Ma nonostante l’innalzamento del livello di allarme, Iucn ricorda gli esempi positivi di alcune iniziative di salvaguardia che, oltre a tutelare gli animali, hanno permesso alle nazioni che le hanno portate avanti, per esempio Gabon e Repubblica del Congo dove sopravvive il grosso degli elefanti di foresta (che per il resto sono scomparsi da tre quarti delle loro aree originarie) di avere anche un ritorno economico dal turismo «green».