di Silvia Morosi

L’onorevole Michela Vittoria Brambilla, presidente della Leidaa: «La biodiversità è a rischio, è necessario inserire in Costituzione i diritti degli animali»

«Non possiamo continuare a ignorare, o minimizzare, ciò che sta accadendo agli animali selvatici nei nostri boschi e campagne. L’uomo deve imparare a convivere con tutte le specie e a rispettarne gli habitat, un patrimonio che abbiamo avuto in dote». Non ha dubbi l’onorevole Michela Vittoria Brambilla su quali siano i passi da compiere per garantire al nostro Pianeta un futuro, partendo proprio dal rispetto per gli animali. Tutti, non sono quelli domestici. Una presa di posizione, quella della presidente della Lega italiana per la difesa degli animali e dell’ambiente (Leidaa), che arriva all’indomani dell’emergenza incendi che sta interessando il nostro Paese.

Dodici roghi boschivi al giorno, 1.260 da inizio anno: sono i numeri di questa estate, diffusi dai Vigili del fuoco e aggiornati al primo agosto. Oltre alla distruzione di beni e patrimonio ambientale, sono migliaia gli animali che hanno perso la vita in Sardegna, Sicilia e nelle altre Regioni. Cosa sta accadendo?

«Una vera catastrofe della quale possiamo misurare la portata solo ora, quando la terra si raffredda e il fumo si dirada. Gli incendi si inseriscono in un contesto di forte deterioramento del patrimonio naturale: secondo il rapporto Ispra sulla biodiversità in Italia, appena pubblicato, sono in stato di conservazione sfavorevole, nonostante decenni di tutela nominale, l’89 per cento degli habitat terrestri, il 54 delle specie vegetali e il 53 di quelle animali».

Cifre che fanno davvero paura. Cosa ha portato a questo punto, e che ruolo ha «giocato» l’uomo?

«Possiamo riassumere la maggioranza delle pressioni e delle minacce in una parola: antropizzazione. Il consumo di suolo apparentemente inarrestabile è la principale causa del declino, e la risposta alla crisi non può essere la dichiarazione di guerra agli animali selvatici da parte di categorie economiche interessate: è futile, tragico e ridicolo insieme. E poi c’è il tema della caccia… già ora un fattore di pressione insostenibile soprattutto per l’avifauna “protetta” – a questo punto occorre mettere le virgolette – dalla direttiva uccelli».