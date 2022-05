Le zecche sono artropodi appartenenti alla classe degli Aracnidi, la stessa di ragni, acari e

scorpioni muniti di otto zampe allo stadio adulto (a differenza degli insetti che ne presentano sei).

Queste possono essere suddivise in zecche dure caratterizzate dalla presenza di uno scudo

dorsale coriaceo e zecche molli, senza scudo. Mentre le seconde sono più diffuse negli uccelli e

compiono il pasto di sangue su altri animali ma anche sull’uomo (abbandonandolo una volta

terminato ma causando reazioni locali spesso imponenti), le zecche dure sono parassiti ematofagi

considerati long feeders, perché vivono sul soggetto parassitato a lungo (dai due ai sette giorni)

abbandonandolo usualmente solo per le fasi di muta e per l’ovodeposizione che avviene sul

terreno.

In Italia sono state individuate circa 36 specie di zecche e tutte presentano un picco di attività

primaverile e autunnale, ma molte di esse sono in grado di esercitare la loro attività anche nel

periodo invernale, quindi 12 mesi l’anno anche alle latitudini settentrionali. Le zecche dure

prediligono ambienti erbosi o boschivi, frequentati da animali domestici o selvatici, ma alcune

specie (come la cosiddetta zecca del cane) si sono adattate anche ad ambienti caldi e secchi e

quindi si possono facilmente trovare in cortili con crepe e fessure e quindi anche in ambito

cittadino.

Per porre attenzione sulla tematica, MYLAV (www.saluteanimale.net), laboratorio di analisi

veterinarie – insieme al supporto del Dott. Luigi Venco (Med. Vet, Specialista in Clinica dei piccoli

animali, DipEVPC, EBVS® European Veterinary Specialist in Parasitology) ha voluto approfondire

il tema, rispondendo alle domande più frequenti generalmente poste dai proprietari.

1) Cosa fare se un cane ha una zecca? Possono colpire anche i gatti?

In genere le zecche non sono molto selettive nella scelta dell’ospite da parassitare, ma possono

scegliere diverse specie animali, quindi cani, gatti, uomo e altre specie di animali selvatici di

grande (ungulati) e piccola (ricci) taglia. I cani sono infestati molto frequentemente. Una recente

indagine ha dimostrato che i cani che afferiscono alle strutture veterinarie in oltre il 40% dei

casi presentano almeno una zecca non notata dal proprietario 1 . Per questo motivo la

prevenzione farmacologica suggerita dal medico veterinario è fondamentale. È bene comunque,

dopo ogni passeggiata, osservare cute e mantello del cane in particolare negli spazi interdigitali e

a livello di collo, testa e orecchie che sono le zone più frequentemente colpite. Se si ritrova una

zecca è importante rimuoverla al più presto.

2) Quando toglierla manualmente e quando invece andare dal veterinario? Come si

toglie una zecca in sicurezza?

Sia nei nostri animali sia nell’uomo, per rimuovere una zecca è necessario afferrarla con una

pinzetta a punte sottili, il più possibile vicino alla superficie della pelle, a livello del rostro, e

rimuoverla esercitando una delicata e progressiva trazione. Esistono in commercio degli specifici

estrattori che agevolano la manovra. Durante la rimozione bisogna prestare la massima

attenzione a non schiacciare il corpo della zecca, per evitare il rigurgito che aumenta la

possibilità di trasmissione di eventuali agenti patogeni. È poi consigliato conservare la zecca

in una boccetta con alcool al 70% per un eventuale isolamento di patogeni nel caso di successiva

comparsa di sintomi.

È assolutamente controindicato prima di rimuovere la zecca cospargerla di alcool, benzina, trielina,

ammoniaca, olio o grassi, insetticidi, o scottarla con oggetti arroventati come le sigarette per

evitare che la sofferenza indotta possa provocare il rigurgito di materiale infetto e la trasmissione di

patogeni. Se l’infestazione è massiva o causata da numerose zecche è bene rivolgersi al proprio

veterinario che suggerirà un trattamento farmacologico con farmaci che abbiano un’azione rapida

(breve onset of activity) nell’uccidere le zecche.

3) Che malattie possono essere trasmesse? Quali sono quelle più comuni?

Le zecche possono trasmettere numerose malattie batteriche, protozoarie, virali ma anche altri

parassiti. Per quanto concerne il cane, in Italia le più comuni e temibili sono Piroplasmosi,

Ehrlichiosi e Anaplasmosi. Nell’uomo Malattia di Lyme, Febbre bottonosa e Tularemia.

4) Come capire se un cane è infetto post contatto con una zecca? Quali sono i sintomi

a cui prestare attenzione?

Le malattie trasmesse dalle zecche sono molteplici, non esiste quindi una sintomatologia specifica

cui prestare attenzione. Considerando che la zecca sia negli animali sia nell’uomo non determina

nessuna (anche minima) sensazione di fastidio (prurito, dolore) qualsiasi sintomatologia presente

può essere correlata a malattia trasmessa poiché una puntura di zecca non può mai essere

esclusa.

5) Quali sono gli esami da laboratorio da fare se pensiamo il nostro cane sia stato

punto da una zecca?

Il range di patogeni è talmente vasto che non esistono esami generici da eseguire. Gli esami da

effettuare devono basarsi sul sospetto clinico e sono di due tipologie. Indiretti, volti

all’evidenziazione di anticorpi prodotti nei confronti del patogeno, e diretti (da preferirsi perché di

più facile interpretazione) che si basano sull’evidenziazione diretta del patogeno stesso.

Qualche curiosità sulle zecche

Una volta salita sull’ospite, la zecca inizia il pasto di sangue che avviene in due fasi. La prima

denominata “lenta” che dura circa 24 ore è necessaria alla zecca per accomodare il sistema

digestivo. Dopo le prime 24 ore ha inizio la fase di suzione rapida durante la quale la zecca

assume notevoli quantitativi di sangue e per far ciò rigurgita la componente liquida del

sangue ingerito, trattenendone solo i nutrienti. In questa fase avviene la trasmissione di agenti

patogeni presenti nella zecca stessa. Alcune zecche quali Riphicephalus sanguineus (la zecca più

come del cane) spesso si organizzano in piccoli gruppi che pungono l’ospite nella stessa

posizione. In questo modo l’azione degli enzimi anticoagulanti iniettati da ciascuna zecca viene

potenziata favorendo il pasto e abbreviando la fase lenta (quella non rischiosa) fino ad 8 anziché

24 ore.