di Redazione Online

Oltre venti le tartarughe marine nate a Castel Volturno. Appello Enpa ai bagnanti: «Se le vedete sulla spiaggia non toccatele mai, non cancellate le tracce e chiamate la capitaneria di porto»

Buone notizie per le tartarughe marina del Mediterraneo per il «Tarta day 2021». Sono oltre venti le baby Caretta caretta nate a Castel Volturno (Caserta) mentre altre uova stanno continuando a schiudersi nei nidi delle spiagge del Cilento. Con 48 nidi la Campania quest’anno ha superato il record di nidificazioni e mancano ancora i potenziali nidi non individuati in fase di deposizione. E la regione si conferma così il primo sito di nidificazione della Caretta caretta nel bacino mediterraneo occidentale.