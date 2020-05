“Ripensiamo un modello di sviluppo più sostenibile”

“Che ci sia uno stretto collegamento fra la tragedia del Covid e quello che era il nostro modello di sviluppo, di produzione e di consumo è evidente. È difficile immaginare che tutto quello che sta succedendo non sia causa di comportamenti errati”. Carlo Alberto Pratesi, professore di marketing, innovazione e sostenibilità all’Università Roma Tre, ha risposto alle nostre domande e ci racconta quali scelte abbiamo davanti per ricostruire il mondo che verrà dopo la pandemia.

“Arrivati a questo punto abbiamo davanti due possibilità- spiega Pratesi:- o riprendere a operare, agire e consumare come facevamo prima, col rischio molto forte di ritrovarci in una situazione simile, oppure approfittare di questa crisi per ripensare e immaginare un nuovo modello di sviluppo più sostenibile. In questo, però, il ruolo delle istituzioni è fondamentale. La mia speranza è che la politica e le grandi istituzioni possano guidare un cambio del mercato e dei nostri modelli di comportamento, dedicando le risorse che vengono stanziati per la ripresa a quelle aziende e ai comportamenti che possiamo ritenere più sostenibili. Per il pianeta e l’umanità sarà una grande conquista”.

