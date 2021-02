Strage di api a Trentola Ducenta, nel Casertano: intorno alle 6.30 di domenica mattina, un incendio ha quasi completamente distrutto un intero allevamento di proprietà di un 23enne della vicina Lusciano. Un’ottantina le arnie andate a fuoco, per un totale di circa 700 mila esemplari che non hanno avuto scampo. E il bilancio avrebbe potuto essere anche più pesante, in quanto a domare il rogo sono stati Advertisements i vigili del fuoco di Aversa, allertati da diverse segnalazioni. poi

La ricostruzione Nessun dubbio sulla matrice dolosa dell’evento: sul posto sono stati trovati gli pneumatici con cui è stato alimentato l’incendio. Secondo le prime ricostruzioni, il responsabile (che non è escluso abbia avuto alcuni complici) si sarebbe introdotto nell’allevamento scavalcando la recinzione, poi avrebbe appiccato il fuoco servendosi dei copertoni. Infine avrebbe lanciato quante più arnie possibile tra le fiamme, prima di dileguarsi. Il giovane apicoltore negli ultimi anni aveva investito nell’attività tempo, denaro e tanta passione. Tutto andato letteralmente in fumo, con danni quantificabili in migliaia di euro. Le autorità sperano ora di ricevere da lui indicazioni utili sull’identità del colpevole, ma non mancheranno approfondimenti sulle ragioni di quella che sembra una ritorsione in piena regola. Dalle immagini inviate al Corriere dai vigili del fuoco è possibile farsi un’idea dell’accaduto: decine le arnie rovesciate e carbonizzate, sul terreno ancora i segni del rogo.