Le segnalazioni si moltiplicavano da tempo. Una presenza affascinante ma anche pericolosa, in primis per la sua stessa incolumità. È stato catturato martedì mattina il lupo che ormai da qualche mese si aggirava per le vie di Potenza, suscitando curiosità e apprensione tra i cittadini. Lo ha annunciato su Facebook il sindaco Mario Guarente, presente alle operazioni insieme agli esperti del Dipartimento

Advertisements

teleanestesia

ndr

canile municipale di contrada Tiera

regionale Ambiente. L’animale – ha spiegato – è stato sedato «da un veterinario specializzato arrivato da Salerno attraverso la tecnica della(cioè a distanza attraverso un dardo-siringa,), strumento non gli ha procurato alcun nocumento». Poi è stato trasportato in piena sicurezza nel. Come testimoniano le immagini condivise dal Comune di Potenza, ha perso pelo in diverse parti del corpo (forse dopo aver contratto la rogna), ma ciò non gli impedirà di ristabilirsi appieno nel giro di qualche giorno.