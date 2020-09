La copertina del libro A prima vista, Ricordi di un entomologo è un libro che può impressionare: sono più di 600 pagine con tante immagini di animali in generale poco amati, anzi, spesso odiati: gli insetti. Ma Jean-Henri Fabre (1823-1915) ne era appassionato e quasi quasi potrebbe far appassionare qualcun altro. E a proposito del numero delle pagine, il problema è risolto dal fatto che sono tanti racconti, leggibili anche ognuno autonomamente, e tutti molto gradevoli, ben scritti e pieni di descrizioni amorevoli di queste bestioline, della natura e del paesaggio del sud della Francia.

Fabre era un autodidatta, fece molti studi diversi, dalla botanica alla chimica, e un dilettante, anche nel senso etimologico del termine, e questo era il suo bello, non era ingabbiato dalle regole «scientifiche», cosa che gli veniva rimproverata dai «veri» scienziati. Lui, passava le giornate all’aperto, insieme a suo figlio e ad amici, a osservare gli insetti e il loro comportamento, innumerevoli insetti, ora ignoti alla maggior parte degli abitanti delle città, ne catturava pochi e li portava in un terrario, e polemizzava con chi era abituato a infilzarli, dunque ucciderli, e se li portava al chiuso di un laboratorio.

Uno dei suoi insetti preferiti era lo scarabeo stercorario (nella foto, Getty Images), il cui nome dice già molto, eppure Fabre era affascinato anche da lui. Su tutti questi brulicanti animaletti scrisse dieci volumi di ricordi. È un tipico rappresentante di una traduzione naturalistica, un po’ romantica e quasi poetica; qualcuno potrebbe dire che, in certi momenti, antropomorfizza gli insetti, per esempio parla di «audacia» e «consapevolezza del suo diritto» di una calicodoma. E a proposito di ragni velenosi cita l’opinione dei mietitori, che ne temono il morso apportatore di conseguenze gravissime», e il tarantismo del sud Italia, cultura popolare, dunque è anche un po’ antropologo.

Un caso particolare fu quello degli imenotteri (ben 120.000 specie, tra cui api, vespe e formiche, le uniche a me vagamente note). Alcuni di questi per garantire alla prole il cibo necessario paralizzano un altro insetto e inseriscono nel suo corpo, nel punto giusto, le uova fecondate. E se ne vanno. I «piccoli», le larve, che nasceranno si nutriranno di questo poveretto vivo, ma incapace di ribellarsi. A loro volta, ripeteranno questo comportamento, uguale per infinite generazioni, senza mai aver visto la madre né dei loro simili. Non possono averlo imparato. Come ci riescono? Da qui nacque un intenso dibattito, scientifico, ma anche filosofico e teologico, che coinvolse studiosi di vario tipo, soprattutto francesi, per decenni. Fabre aveva la risposta: è l’istinto, istinto creato da Dio. Evidentemente non era darwinista, anche se ebbe scambi epistolari anche con Darwin. L’istinto era considerato nettamente separato dall’intelligenza, una teoria che rovinò l’interpretazione del comportamento animale per decenni e decenni.

Passiamo a un argomento a me più congeniale: i gatti. In uno di questi racconti, «Storia dei miei gatti», Fabre stabilisce che questi animali non vogliono cambiare casa, se portati in una nuova abitazione, tornano sempre alla precedente. Un pregiudizio che perseguiterà i gatti fino quasi ai nostri giorni. Per dimostrarlo, Fabre racconta di esperimenti popolari poco amichevoli: si cattura a forza il povero micio (molto poco domestico come intendiamo noi oggi), lo si mette in un sacco (non esistevano i trasportini), si fa roteare il tutto, poi lo si libera in un luogo a lui sconosciuto. Il gatto quasi sempre tornerà «a casa», se si può chiamare casa un posto dove vive fuori e non viene neanche nutrito, e deve cacciare. Ma è il suo territorio, l’unico che conosce.