L’arrivo di un nuovo amico in casa è un evento emozionante per tutta la famiglia. I gatti sono animali estremamente socievoli, in grado di stringere un rapporto di fiducia e amicizia con tutti i componenti della famiglia, inclusi gli altri animali. È bene ricordare, però, che è fondamentale offrire al cucciolo tutto il calore e il supporto necessari per abituarsi ai nuovi spazi.

Come accogliere un gattino in casa

Viaggiare, cambiare casa e separarsi dalla mamma e dai propri fratellini e sorelline è un’esperienza traumatica. Tutto ciò potrebbe provocare nel gattino un po’ di stress e di incertezza. Ecco perché aiutarlo a rilassarsi e ad abituarsi ai nuovi ambienti è un passaggio fondamentale, che non va assolutamente sottovalutato. Per farlo nel migliore dei modi, è importante pensare a tutto ciò di cui il nuovo componente della famiglia potrebbe aver bisogno. Innanzitutto, potrebbe essere utile procurarsi un trasportino per far sì che l’animale viaggi in maniera sicura mentre lo si porta a casa. Inoltre, è sempre utile predisporre un luogo appartato, tranquillo e confortevole, nel quale il gattino abbia la possibilità di rilassarsi e trascorrere le prime ore nella nuova abitazione. Potrebbe essere utile dedicargli una stanza intera, che l’animale possa esplorare in autonomia e senza interferenze. Meglio evitare, invece, gli ambienti troppo caotici, in grado di peggiorare le condizioni di stress dell’animale. Una volta giunti a casa, si consiglia di collocare il trasportino in una stanza poco frequentata, aprire la porticina e lasciare che il gattino esca per conto suo. Questa è senza dubbio la maniera migliore per evitare traumi inutili ed aiutarlo ad ambientarsi nella maniera più rapida possibile. Per invitarlo ad uscire dal trasportino, invece, è consigliabile sistemare una ciotola con del cibo nelle sue vicinanze.

L’incontro col resto della famiglia

Quando il gattino si sarà ambientato e avrà preso confidenza con l’ambiente circostante, sarà finalmente possibile presentarlo agli altri componenti della famiglia. È sempre utile approfittare di una situazione di calma, in cui il gattino si senta a suo agio. Evitare rumori, urla e volumi elevati è necessario affinché l’animale riesca ad ambientarsi il prima possibile. Una buona idea potrebbe essere far accomodare tutti a terra, lasciando che il gattino esplori la stanza e approcci tutte le persone presenti nella stessa con i propri tempi. Voci tranquille, toni bassi e giocattoli inviteranno il cucciolo ad avvicinarsi a ogni componente della famiglia per un primo saluto. Nella fase iniziale, sarà meglio evitare di prendere il gattino in braccio e accarezzarlo troppo. Per le coccole, si consiglia di attendere che il micio prenda prima confidenza con tutti.

Mettere a disposizione del gattino tutte le risorse di cui ha bisogno

Per far felice il gattino è necessario mettergli a disposizione tutto ciò di cui potrebbe aver bisogno. I gatti necessitano di un accesso comodo al cibo, all’acqua, alla lettiera, alla cuccia e, eventualmente, a qualche giocattolo e al tiragraffi. La lettiera va sistemata in un angolo isolato e tranquillo della casa, possibilmente a distanza di sicurezza dalla ciotola del cibo. Inoltre, i felini sono animali particolarmente puliti, che difficilmente accettano di usare lettiere sporche o che emanano cattivi odori. Acqua fresca e pulita non deve mancare mai, andrebbe cambiata possibilmente più volte al giorno. Il tiragraffi è l’oggetto preferito di ogni gattino. Ebbene sì, graffiare è un comportamento innato nei felini e il tiragraffi aiuterà a fare in modo che il gattino non rovini tende, mobili e divani! Questo oggetto così importante permetterà all’animale di stiracchiarsi, segnare il territorio e mantenere le unghie in splendida forma.

Il luogo in cui far dormire il gattino

Quale luogo migliore per riposare se non una cuccia imbottita o una cesta confortevole sistemata in un ambiente calmo e rilassante? I gattini molto piccoli amano riposare su cuscini e divani morbidi, anche se spesso sono loro stessi a scegliere il luogo nel quale dormire. I gatti possono essere piuttosto esigenti da questo punto di vista e a volte optano per luoghi davvero sorprendenti! Se tutto andrà per il meglio, dopo un rapido periodo di ambientamento, il micio sarà sicuramente felice della nuova casa e dei suoi proprietari. Quando il gattino avrà acquisito la necessaria sicurezza, prenderà possesso della sua nuova routine quotidiana, interagendo in maniera serena con tutti i componenti della famiglia. Grazie al supporto, all’amore e alle attenzioni del proprietario diventerà velocemente un membro insostituibile della famiglia!

L’alimentazione del gattino

Quando si decide di accogliere in casa un gattino molto piccolo, è necessario curare la sua alimentazione in maniera accorta, attenendosi alle indicazioni del Medico Veterinario e a quelle presenti sulle etichette dei prodotti acquistati. A partire dalla quarta settimana di vita, inizia la fase di svezzamento ed è possibile introdurre nell’alimentazione del gattino anche del cibo solido pensato appositamente per i gattini. In questa prima fase potrebbe essere utile inumidirlo con del latte specifico per gatti o con dell’acqua così da facilitare la prensione.