Occorre introdurre una normativa che preveda il rilascio di un “patentino cane speciale”, dopo il superamento di un corso, come già avviene, per esempio, nel Comune di Milano (v. Regolamento). Questo il tema del convegno dal titolo “Le razze non c’entrano, un patentino per educare gli adottanti” organizzato a Roma dall’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa).

L’appuntamento, aperto a tutti, è per oggi, mercoledì 10 luglio, alle ore 17 nella Sala David Sassoli di Palazzo Valentini in via IV Novembre 119/A (Piazza Venezia), a Roma.

L’Oipa, anche a seguito dei ricorrenti tragici fatti di cronaca, ha chiesto da tempo d’introdurre anche nella Capitale e a livello nazionale un regolamento che preveda una particolare autorizzazione per la detenzione di particolari razze o simil-razze di cani. Una tale previsione eviterebbe anche abbandoni derivanti da un’incapacità di gestione di cane da parte degli adottanti.

Il patentino potrebbe inoltre prevenire incidenti, anche gravi, e impedirebbe a soggetti non in grado di gestire i cosiddetti “cani impegnativi” di rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità e di andare incontro a cause legali.

Molti sono i cani che, nella migliore delle ipotesi, vengono lasciati in strutture pubbliche e private solo perché i proprietari si sono rivelati incapaci di saperli educare e condurre. Senza considerare il dolore dei quattrozampe che finiscono nei già strapieni canili municipali, tali azioni causano anche un danno erariale.

Relatori del convegno saranno Daniela Borgo, presidente dell’Associazione professionale nazionale educatori cinofili (Apnec), Roberta Bruzzone, criminologa investigativa e psicologa forense, Paola Fossati, medico veterinario Garante per i diritti degli animali del Comune di Milano, Livia Malandrucco, dirigente medico veterinario dell’Asl Roma 3 e Claudia Taccani, avvocato responsabile dell’Ufficio legale Oipa e portavoce del presidente dell’associazione. I saluti introduttivi saranno portati da Paolo Ferrara, consigliere delegato della Città metropolitana di Roma e dai consiglieri capitolini Daniele Diaco e Linda Meleo. Modererà Arianna Fioravanti, responsabile dei Rapporti istituzionali Oipa.