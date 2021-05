Il muso schiacciato contro il vetro che la divide dal suo padrone, Lorenzo, ricoverato da 42 giorni in terapia intensiva per il Covid all’ospedale Belcolle di Viterbo. Lei è Chicca, una border collie ed è la protagonista di questa sorpresa speciale che infermieri e operatori sanitari hanno deciso di fare a uno dei loro pazienti ricoverati da diverse settimane per il Coronavirus.

La sorpresa è proprio lei, la cagnolina Chicca, che è stata portata in ospedale e ha potuto attraverso il vetro «salutare» il suo padrone Lorenzo, ancora in terapia intensiva ma le cui condizioni sono in miglioramento. Le immagini di Chicca, in piedi su due zampe, il muso schiacciato contro il vetro che la separa dal suo amato padrone, sono state pubblicate su Facebook dalla Asl di Viterbo e sono commoventi. Era stato proprio Lorenzo a chiedere ai medici di poter vedere la sua amata cagnolina, e seppur a distanza il suo desiderio è stato esaudito.