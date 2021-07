Torna l’estate e con essa, purtroppo, il fenomeno degli animali domestici abbandonati: un reato, secondo l’articolo 727 del nostro codice penale, punito con il carcere fino a un anno. Quest’anno poi i numeri sono da vera e propria emergenza: nel mese di giugno appena concluso sono infatti aumentate del 17% le cessioni di cani rispetto allo scorso anno e del 60% l’abbandono dei gatti. Le stime arrivano dall’Enpa (Ente nazionale protezione animali) che il 3 e 4 luglio torna nelle piazze italiane per sensibilizzare sul tema dell’abbandono. «Nonostante ancora vi siano diverse difficoltà ad organizzare eventi in presenza non abbiamo voluto saltare questo appuntamento e saremo con i nostri volontari in 55 città italiane per dire ancora una volta le soluzioni si possono trovare se si chiede aiuto» spiega la presidente Carla Rocchi.

Il sondaggio La Giornata nazionale Enpa contro l’abbandono– dopo un anno di stop causa della pandemia – è accompagnata dai dati del sondaggio realizzato in tutte le sezioni dell’associazione e che offre contorni più chiari al fenomeno durante i periodo del Covid. «I segnali che riceviamo dal territorio purtroppo sono molto allarmanti. Registriamo un forte aumento delle cessioni a causa della morte o dei ricoveri dei proprietari – aggiunge Rocchi -. Chi ha un animale domestico in casa deve sapere a chi affidarlo in caso gli succeda qualcosa. Ancora più allarmante il dato che ci arriva sui gatti: + 60% di abbandoni. Su questo fronte la sterilizzazione è vitale ma non c’è nessun incentivo statale. Solo lo scorso anno, Enpa ha microchippato 9.001 cani e 8.468 gatti e sterilizzato 8.608 cani e 26.260 gatti».





Le cessioni dei cani aumentate del 17% Durante la pandemia, le cessioni dei cani sono aumentate del 17% , ma la situazione non è omogenea a livello territoriale. Alcune realtà locali, infatti, hanno segnalato una preoccupante impennata del fenomeno. Tra queste l’Enpa di Roma: 51 i cani ceduti a giugno e centinaia di gatti abbandonati. Anche a Torino, lo scorso giugno, sono stati ceduti 39 cani, a Sondrio una cinquantina di gatti, quasi tutti cuccioli, e oltre una decina di cani. E ancora a Brescia dove sono stati ceduti direttamente una trentina di gatti (senza contare i numerosi abbandoni) e una ventina di cani ceduti. Anche l’Enpa di Voghera ha avuto 35 cessioni a giugno tra cani e gatti, 32 anche a Vicenza e una trentina anche a Caserta mentre a Vinovo in Piemonte i cani ceduti lo scorso mese sono stati 44.

La morte dei proprietari e la crisi economica Tra le cause principali di queste cessioni rilevate nel sondaggio, c’è il ricovero (53%) o la morte dei proprietari anziani e nessun parente disposto a prendersi cura dell’animale (62%). Molto alto il dato delle cessioni dovute «all’aggressività dell’animale» (53%), ma, in alcuni casi, sono bastati graffi o piccole contusioni per giustificare l’allontamento. Il caldo non aiuta – statisticamente favorisce l’aumento di aggressività negli animali) – ma anche l’adattamento alle nuovi routine familiari che portano stress ad umani ed animali. Sulla cessione degli animali incide anche la crisi economica, segnalata dal 45% delle sezioni.

Il ritorno al lavoro Tra i motivi per la cessione di cani e gatti c’è anche il cambiamento delle abitudini post covid, e quindi il ritorno al lavoro in ufficio e i trasferimenti di città. A controprova di questo c’è il fatto che ben il 24% dei cani ceduti a giugno (poco meno di un quarto) erano arrivati da un anno o meno nelle loro famiglie, quindi in piena crisi pandemica. C’è anche un’altra questione correlata: le adozioni via internet. Spesso, segnala l’Enpa , «si sceglie un animale da compagnia come fosse una borsa, scegliendolo in base ad una foto online senza considerare la compatibilità della personalità dell’animale con le routine familiari.