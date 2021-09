« Se continueremo a ignorare i cambiamenti climatici, presto l’unico modo che avranno le future generazioni di vedere un orso polare sarà una ricostruzione 3D come questa. Non lasciare che sia l’unica soluzione». A richiamarci sull’urgenza di intraprendere un’azione per combattere il cambiamento climatico è la voce di Stefano Accorsi. Il corto — promosso dal Wwf e realizzato da Gabriele Muccino — sarà proiettato sul maxischermo del red carpet per tutta la durata del Festival di Venezia (1-11 settembre 2021). Prodotto da Effetti Digitali Italiani (Edi), il video lancia un messaggio basato su un timore concreto: quello di lasciare alle future generazioni animali non più osservabili in natura, perché estinti.



La scelta dell’orso polare non è casuale: si tratta — infatti — di una delle specie più a rischio, a causa della lenta ma progressiva distruzione del suo habitat naturale. «La crisi climatica mette a rischio le nostre vite, la nostra sicurezza e il nostro benessere. Lo abbiamo visto negli ultimi mesi, dal caldo record e dagli incendi in Siberia, Canada e Mediterraneo, fino alle alluvioni distruttive in Europa, in Cina e in altri Paesi», spiega Mariagrazia Midulla, responsabile clima ed energia di Wwf Italia. Il rapporto Comitato Intergovernativo per i Cambiamenti Climatici (Ipcc) di agosto 2o21 ci ricorda che «siamo all’ultima chiamata per cercare di limitare l’incremento della temperatura globale a 1,5°C, come stabilito dagli Accordi di Parigi. Ogni frazione di grado in più o in meno conta sul nostro futuro», aggiunge, ricordando l’importanza di ridurre, ed entro breve tempo, azzerare, le emissioni di gas climalteranti, «a cominciare dalla CO2 e dal metano». Invertire la rotta è possibile. I leader mondiali — tuona il Wwf — «devono usare ogni opportunità, specialmente il prossimo summit del G20 e la COP 26, per realizzare un’azione climatica che risponda all’ambizione necessaria per assicurare che l’obiettivo di 1,5 gradi dell’accordo di Parigi non sfugga di mano».