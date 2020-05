“Riconnettiamoci alla natura e riportiamola in città”

Il messaggio di Fabio Attorre per la campagna WWF “Il mondo che verrà” arriva attraverso un video girato nel bellissimo Orto botanico di Roma, luogo di cui è direttore.

“Nonostante l’uomo con le sue attività stia creando problemi dal punto di vista ambientale, c’è una necessità di riconnettersi e avvicinarsi alla natura e di riportare la natura in città- afferma Fabio-. E in questa azione gli orti botanici saranno in prima fila nel ripristino degli ecosistemi degradati e nella conservazione della biodiversità e dei servizi che fornisce all’umanità”.

[embedded content]



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram