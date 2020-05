“Siamo tutti parte di questo grande sistema in cui viviamo”

Esiste una connessione fra l’emergenza Coronavirus e il nostro impatto sulle risorse naturali? Lo abbiamo chiesto anche a Francesco Petretti, Presidente della Fondazione Bioparco di Roma e membo del comitato scientifico del WWF Italia. La sua risposta è nel video che segue, dove spiega come noi siamo estremamente legati agli equilibri naturali che ci riportano a ragionare sul fatto che siamo parte di un siostema.

“Questa pandemia è stata una lezione per tutti noi- aggiunge Petretti-. Ma non tutto è perduto. Possiamo sempre rimediare ai danni del passato e reimpostare una nuova vita e un nuovo sistema per andare avanti”.

“E se dovessi indicare una parola chiave per il futuro sceglierei propio simbiosi, dal greco ‘vivere insieme’, perché noi siamo parte del grande sistema in cui viviamo, che chiamiamo pianeta, e non siamo soli”.

[embedded content]

