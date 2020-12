In una piccola fattoria, un pulcino che nasce maschio — e che quindi non potrà produrre uova —, viene tendenzialmente lasciato crescere in mezzo agli altri fino al momento di trasformarsi in pollo adulto. Nei processi industriali questo non avviene: un pulcino maschio in una produzione associata alla filiera delle uova è semplicemente un ostacolo. Farlo crescere sarebbe troppo costoso, perché le aziende avicole hanno

da tempo selezionato il, un pollo che cresce in tempi brevi e raggiunge dimensioni molto maggiori. Misure di mercato, che ottimizzano costi e rientro economico, che un piccolo di gallina ovaiola non potrà mai avere. E che per questo, in quanto elemento diseconomico, va eliminato. Il suo destino è deciso nello spazio di un secondo da un operatore esperto che seleziona da un nastro trasportatore su cui zampettano migliaia di pulcini le femmine, da avviare alla produzione di uova, e i maschi da sopprimere. Il modo più veloce per compiere questa operazione è farlo scivolare subito in un imbuto collegato con un, che in pochi istanti elimina — ma sarebbe più corretto dire disintegra — il problema.