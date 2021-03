Un cucciolo di cane è morto dopo che, due giorni fa, era stato salvato da un tentativo di impiccagione. Il cagnolino, hanno scoperto i veterinari che lo avevano in cura dopo il tragico episodio, era malato di Parvovirus, una malattia virale che colpisce i cani non vaccinati, particolarmente grave per i cuccioli. È successo a Gela e a raccontare l’accaduto sono stati i volontari Advertisements