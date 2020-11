Non è un mistero che esagerare con il cibo favorisca la classica pennichella post-prandiale. Ne sa qualcosa un ghiro soccorso venerdì da un passante a Bologna, in via del Triumvirato. Il roditore è infatti caduto da un albero su cui stava dormendo proprio a causa del suo peso eccessivo, accumulato in questi mesi in preparazione del lungo letargo invernale.

Metterlo in salvo non è stato un problema, in quanto l’animale ha continuato a sonnecchiare beatamente anche dopo l’impatto a terra. Il cittadino che l’ha rinvenuto non ha dunque esitato a raccoglierlo e a consegnarlo ai carabinieri della Stazione di Borgo Panigale. Poi i militari della forestale e gli agenti della polizia provinciale lo hanno affidato al centro di recupero fauna selvatica Otus della Lipu, in zona Corticella, dove oggi si trova.