A Panda piace…coltivare pensieri positivi

Giacomo Bevilacqua è un illustratore fumettista italiano, noto soprattutto per aver inventato “A Panda piace”, che come protagonista ha proprio l’animale simbolo del WWF.

Anche lui ha accolto l’invito a raccontare come era prima e come invece dovrà essere secondo lui il mondo dopo l’emergenza da Coronavirus e per farlo ha scelto due bellissime vignette della striscia “A Panda piace”.

Prima abbiamo giocato col Pianeta, ora, per un futuro migliore, dobbiamo coltivare pensieri positivi.





Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram