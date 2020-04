Siamo certi che sia il fratino sia il giglio di mare avranno gradito la pacifica invasione degli arenili di Bolgheri e del Gineprino da parte di oltre 170 cittadini, volontari di associazioni e famiglie con bambini, che nella domenica 16 febbraio hanno dedicato il loro tempo alla rimozione manuale dei rifiuti spiaggiati dalle mareggiate invernali.

Sicuramente è stato un momento di attenzione nei confronti di specie selvatiche molto delicate e bisognose di tutela.

La Giornata del Fratino 2020, dedicata alla memoria di Raimondo Stiassi (storico socio e volontario), è stata una bellissima “festa in famiglia”, con un’alta partecipazione non solo dalla Toscana ma anche dall’Emilia-Romagna.

Il principale obiettivo era di preparare gli arenili naturali, qui ancora ben conservati, all’imminente insediamento delle coppie di fratino, un piccolo limicolo in fase di preoccupante declino in Toscana, che nidifica in minuscole depressioni che si formano sulla spiaggia.

L’elenco dei partecipanti alla pulizia è molto lungo: oltre alla Tenuta San Guido di Bolgheri come organizzatrice dell’evento insieme a WWF Oasi e WWF Livorno, hanno partecipato con entusiasmo i cittadini O.T.P. (Operazione Territorio Pulito) di Cecina e Vada, gli “Amici di Vittorio” di Piombino, gli “Acchiapparifiuti di Livorno”, i Pandaciclisti WWF di Livorno, l’ASBI di Bibbona, il gruppo Scout Cecina 1, il Centro Ornitologico Toscano, volontari WWF provenienti da tutta la Toscana, Legambiente Costa Etrusca, SEI Toscana, i Carabinieri Forestali di Cecina e tantissime famiglie con bambini interessati e motivatissimi.

Un grandissimo sforzo e unione di energie positive che alla fine della mattinata ha prodotto la raccolta di ben 12 quintali di rifiuti spiaggiati. Tra tutti, un imponente tramaglio rimosso dalla spiaggia al confine sud del padule di Bolgheri che ha richiesto l’impegno e la pazienza di decine di giovani scout che alla fine hanno avuto ragione di una vera e propria trappola letale per numerose specie di animali marini.

Al termine delle attività ASBI di Bibbona ha offerto ai partecipanti un ricco buffet nell’ottica di produzione “zero rifiuti”, abbinato ai vini messi a disposizione dalla Tenuta San Guido.

Nel pomeriggio, trasferimento dei volontari nel Padule di Bolgheri con visita guidata a cura della Tenuta San Guido e WWF Oasi.

La giornata ha registrato il patrocinio del Comune di Bibbona e del Comune di Castagneto Carducci e la sponsorizzazione dell’Osteria San Guido di Bolgheri che ha donato ai partecipanti un utile zainetto da spiaggia in cotone con il logo della Giornata.

A tutti un arrivederci al 2021!

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram