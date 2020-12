Oggi è la Giornata mondiale per i diritti umani ed è anche, con una concomitanza non casuale, la Giornata mondiale per i diritti degli animali. Ma l’effettivo riconoscimento di diritti agli animali è ancora lontano dall’essere raggiunto. Anche in Italia. E non si tratta solo di essere considerati soggetto e non solo oggetto del diritto (ancora oggi nel codice civile gli animali sono trattati alla

stato di famigli

non vengono riconosciuti i diritti più elementari

stregua di cose e non come esseri senzienti). Oppure, nel caso di cani e gatti, di poter finire nelloa dei loro compagni di vita umani (c’è un disegno di legge in tal senso, fermo in Parlamento). Questo significherebbe già avere raggiunto un livello di civiltà superiore. No, il problema è che agli animali: quello di non soffrire; quello di non essere considerati un lusso, ovvero una possibile fonte di guadagno per aziende e professionisti o di prelievo fiscale da parte delle istituzioni; quello di non essere sempre quelli sacrificabili, per la ricerca o per tenere in piedi stili di vita non più sostenibili. E quello di non essere maltrattati, di ricevere giustizia qualora episodi di violenza accadano. Quest’ultimo aspetto è quello che più risulta incomprensibile nell’anno 2020 in questa parte di mondo che si considera civilizzata.