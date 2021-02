Il mezzo che trasportava gli animali era partito dalla provincia di Foggia per portare alcuni cani al Nord, poi il drammatico epilogo. Sul luogo dell’incidente, all’altezza di Pesaro, sono arrivati anche i volontari e le Guardie Zoofile dell’Enpa di Pesaro, dato che per lo spavento alcuni cagnolini, terrorizzati, sono usciti dal furgone, disperdendosi in strada. Gli animali sono stati tratti tutti in salvo: i gatti sono ripartiti per Bologna, mentre un camionista spagnolo si è offerto di portare i cani verso Milano, senza richiedere alcun compenso.

Il messaggio della presidente Enpa

Elisabetta si occupava di accompagnare gli animali verso le loro nuove famiglie, viaggiando con loro per l’Italia. «Tutto il mondo animalista è straziato da questa enorme tragedia – ha detto Carla Rocchi, presidente nazionale Enpa, alla notizia della morte della staffettista –. L’impegno di Elisabetta Barbieri e il suo staff è sempre stato sincero, costante, mettendo al primo posto il benessere degli animali». Troppo spesso, ha aggiunto Rocchi in una nota, si dimentica il «ruolo fondamentale di persone che come Elisabetta trasportano ogni giorno animali per portarli a centinaia di chilometri per dargli la possibilità di iniziare una nuova vita». Elisabetta e il suo staff hanno collaborato con l’Enpa in moltissime occasioni, ha ribadito la presidente Enpa. «Sono centinaia gli animali che oggi vivono felici nelle loro nuove famiglie anche grazie a lei. Il suo impegno ha fatto la differenza. Ci mancherai Elisabetta. La nostra Associazione ti ricorderà sempre con immensa gratitudine». E sulla pagina Facebook dell’Enpa di San Severo si legge un post di addio: «Betty, vivrai per sempre, grazie per aver dedicato la tua vita a loro. Enpa San Severo è addolorata per la perdita della staffettista Elisabetta Barbieri e dei suoi autisti».