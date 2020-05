“Il valore cardine non è dominare il mondo, ma averne cura”

Quali sono le scelte giuste da fare dopo il Coronavirus? A spiegarcelo è Grazia Francescato, politica e attivista italiana già presidente del WWF Italia dal 1992 al 1998, che ha accolto il nostro invito ha deciso regalandoci un importante messaggio per scrivere insieme il mondo che verrà.



“Il concetto chiave dell’ecologia è che siamo tutti connessi, -come ha detto anche Papa Francesco- non possiamo essere sani in un Pianeta malato e se distruggiamo la natura come stiamo facendo, ovviamente ne subiremo le conseguenze”, afferma Grazia.

“Ora non possiamo tornare indietro. Non c’è un prima a cui ritornare, ma un dopo da inventare insieme, scegliendo di percorrere la strada della conversione ecologica dell’economia e della società. Il valore cardine non è dominare il mondo, ma averne cura”.

[embedded content]

